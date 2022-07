Ayaka Furue remporte l’Open écossais féminin après avoir établi un record de parcours et de tournoi époustouflant | Nouvelles du golf

Ayaka Furue a remporté la victoire avec quatre oiselets, dont six d’affilée pour se placer trois coups devant Boutier.

La recrue Ayaka Furue, du Japon, a remporté son premier titre de la LPGA dimanche après avoir réussi un record de parcours de 10 sous la normale 62 au quatrième tour de l’Open écossais féminin.

Furue, 22 ans, a enregistré 10 birdies – dont une série de six d’affilée à partir du sixième trou – pour remporter une victoire en trois coups à Dundonald Links. Le joueur japonais en titre de l’année de la LPGA a terminé à 21-moins de 267 pour le tournoi et a empoché 300 000 $.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Mes coups, mes coups roulés et mon jeu complet étaient très bons et quand j’avais besoin de faire de gros putts de birdie, j’étais capable de les faire”, a déclaré la recrue, qui avait l’Ecossais Michael Scott comme cadet.

“Avec cette victoire, cela me donne beaucoup de confiance et j’ai hâte d’avoir d’autres grands tournois et de jouer à l’AIG Women’s Open la semaine prochaine.

“Mike est toujours d’une grande aide pour moi, et je suis si heureux d’avoir pu gagner en Ecosse et près de sa ville natale de Glasgow.”

Furue a coulé un putt de 40 pieds pour un birdie au 15e trou par-3 pour prendre sa première avance. Elle a ajouté des birdies sur ses deux derniers trous pour rejoindre la Thaïlandaise Atthaya Thitikul (JTBC Classic) en tant que deuxième recrue du circuit de la LPGA à remporter un tournoi cette année.

Future a également rejoint Thitikil, Jennifer Kupcho (Chevron Championship), la Danoise Nanna Koerstz Madsen (Honda LPGA Thailand) et l’Irlandaise Leona Maguire (LPGA Drive On Championship at Crown Colony) en tant que gagnantes pour la première fois.

La Française Céline Boutier (69 ans) a récolté sept birdies contre quatre bogeys dimanche pour terminer à la deuxième place. Elle visait sa troisième victoire dans la LPGA et la première depuis qu’elle avait remporté le ShopRite LPGA Classic l’an dernier.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

La Sud-Coréenne Hyo Joo Kim (66) et Cheyenne Knight (67) ont terminé à égalité pour la troisième place, tandis qu’Alison Lee (66) et la No. 4 mondiale Lydia Ko (71) de la Nouvelle-Zélande se sont retrouvées à égalité pour la cinquième place, cinq coups en arrière. .

Le champion en titre Ryann O’Toole (65 ans) a terminé à égalité pour la 15e place avec le Chinois Xiyu Lin (70 ans).

“J’attendais une ronde comme celle-ci. Neuf oiselets, deux bogueys. Je ne peux pas du tout me plaindre de la ronde”, a déclaré O’Toole.

“Vous devez rester patient. Je regarde un tour comme Evian mon deuxième tour, 5-over. Je n’ai même pas joué 5-over. C’était l’un de ceux-là. Je n’ai pas fait de birdies.

“Je savais que le jeu était là. Alors, voyez où cela me mènera la semaine prochaine.”