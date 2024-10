Aya Cash taquine le spin-off de « The Boys » « Vought Rising »

Un autre Stormfront brutal est imminent alors qu’Aya Cash prépare ses fans à Vought Rising.

Bien que l’actrice ait admis qu’elle « ne sait pas encore vraiment » quand Les garçons Le tournage du spin-off va commencer, a-t-elle teasé une préquelle passionnante à l’adaptation en bande dessinée après avoir lu les deux premiers épisodes.

« J’ai lu deux scénarios et ils sont absolument incroyablement bons. Mais c’est à peu près tout ce que je peux vous dire », a déclaré Cash. Bande dessinée tout en discutant de sa nouvelle série satire de genre super-héros La franchisepremière dimanche sur Max.

Deadline a rapporté en juillet que Prime Video avait ordonné le spin-off de Les garçonspeu de temps avant que Cash et sa co-star Jensen Ackles ne partagent la nouvelle au Comic-Con.

Le showrunner Paul Grellong et le producteur exécutif Eric Kripke ont décrit le préquel comme « un mystère de meurtre tordu sur les origines de Vought dans les années 1950, les premiers exploits de Soldier Boy (Ackles) et les manœuvres diaboliques d’un Supe connu des fans sous le nom de Stormfront (Cash). ), qui s’appelait alors Clara Vought.

Aya Cash dans le rôle de Stormfront dans Les garçons. Amazon Studios

« Nous avons hâte de vous épater et de troubler vos âmes avec cette saga salace et macabre trempée de sang et de Composé V », ont-ils ajouté.

Stormfront avait déjà eu un arc dans la saison 2 de Les garçonsavec Soldier Boy introduit dans la saison 3. Soldier Boy est le premier Supe américain non vieillissant, créé par Frederick Vought pendant la Seconde Guerre mondiale. Stormfront a été le premier sujet de test réussi de Frederick Vought pour le composé V et elle l’a épousé avant de déménager aux États-Unis.

Alors que la série mère se prépare à entamer sa cinquième et dernière saison, Prime propose également le spin-off animé The Boys présente : Diabolique et le collège Génération V. Pendant ce temps, Diego Luna et Gael García Bernal sont les producteurs exécutifs. Les garçons : Mexiquedepuis Coléoptère bleu l’écrivain Gareth Dunnet-Alcocer.