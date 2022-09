Axon 30S arrive le 26 septembre avec une caméra sous écran

Xiaomi a déjà confirmé que le Civi 2 aura une découpe en forme de pilule pour ses deux caméras selfie, le Redmi K60 recevra probablement un système de notification de style Dynamic Island, Realme semble également intéressé par cela. Si vous avez peur à l’idée que les fabricants d’Android se précipitent pour imiter le nouveau design d’Apple, ZTE a l’antidote parfait.

La société dévoilera le ZTE Axon 30S le 26 septembre (lundi) et il aura une caméra sous écran. Vérifiez ceci – pas de perforation, en forme de pilule ou autre, pas d’encoche, juste un écran.







Le ZTE Axon 30S arrive la semaine prochaine avec une caméra sous écran

Le téléphone mesurera 7,8 mm d’épaisseur et pèsera 192 g, selon un autre teaser officiel. Le post sur Weibo essaie de vendre cela comme mince et léger, mais ce n’est qu’à moitié vrai.







L’Axon 30S mesurera 7,8 mm d’épaisseur et pèsera 192 g

De plus, nous ne savons pas exactement pourquoi ZTE revient à la série Axon 30 (dont la dernière a été lancée l’année dernière) alors que la série Axon 40 est déjà là. Ce sera peut-être une version actualisée de l’Axon 30 5G (également avec une caméra UD).







Détails possibles de l’Axon 30S sur TENAA (ZTE 9042N)

L’Axon 30S a peut-être traversé TENAA, qui révélait un écran plus petit de 6,67 pouces (AMOLED, FHD+), l’Axon 30 5G avait un écran imposant de 6,92 pouces. La batterie aura une plus grande capacité de 4 430 mAh (au lieu de 4 200 mAh). Le 30 5G était un poil plus léger à 189 g, ce qui est étrange compte tenu de sa taille.

Quoi qu’il en soit, la configuration de la caméra peut être simplifiée à 64MP principal, macro 5MP et profondeur 2MP (en omettant l’ultra large 8MP). La caméra selfie aura une résolution de 16 MP. C’est si le ZTE 9042N est bien l’Axon 30S, bien sûr.

Notez que cet appareil ne semble pas lié à l’Axon 40 SE/Blade V40S, même si celui-ci aura également une caméra sous-écran.

Source 1 | Source 2 | Source 3 (en chinois)