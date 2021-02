Axl Rose se bloque avec le gang ‘Scooby Doo’ dans un camée animé

Le leader de Guns N ‘Roses apparaît comme lui-même dans le dernier épisode de « Scooby-Doo et Guess Who? » quand il rencontre Fred, Scooby, Velma, Daphne et Shaggy alors qu’ils font un voyage sur la Route 66.

Lorsqu’un groupe de méchants volent la Mystery Machine, le gang se retrouve bloqué dans le désert.

Daphné veut enquêter sur un restaurant abandonné « pour voir s’ils ont le Wi-Fi à l’intérieur » et ils tombent sur Axl, qui connaît déjà Shaggy et Scooby. Le trio a même une poignée de main secrète.

«Quoi de neuf gang mystère», dit Rose, «je commençais à penser que vous étiez un no show.