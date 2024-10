Axl Rose rejoint Billy Joel à Los Angeles pour Live And Let Die

Axl Rose a fait une autre apparition surprise avec Billy Joel.

Moins de trois mois après avoir interprété trois chansons avec Joel lors de la dernière soirée de la résidence du légendaire pianiste au Madison Square Garden, l’homme des Guns N’ Roses a surpris 18 000 fans à l’Intuit Dome d’Inglewood, en Californie, en se présentant vers le le point culminant du set pour chanter le classique de Wings de 1973 Vivre et laisser mourir.

C’est une chanson que Rose connaît bien grâce à Guns N’ Roses, qui a repris la chanson de Paul et Linda McCartney sur leur album de 1991. Utilisez votre illusion I et l’avons depuis interprété en live plus de 800 fois. En effet, le groupe a joué Vivre et laisser mourir plus de fois en concert que leurs propres classiques Pluie de novembre, pluie nocturne, pluie de novembre et Reine des fusées.

Ailleurs lors de son set à Los Angeles, Joel a joué une version de Led Zeppelin Bons moments, mauvais momentset a été rejoint par John Mayer lors de son propre C’est le moment. Rose a également été l’invitée de Joel lors d’un concert en 2017 au Dodger Stadium de Los Angeles, où il a chanté AC/DC. Autoroute vers l’enfer.

Joel a une série de dates prévues dans les arènes et les stades d’ici l’été prochain, y compris deux rares spectacles britanniques à Édimbourg et à Liverpool en juin prochain. Dates complètes ci-dessous.

Billy Joel Live Inruit Dome 10-12-24 avec Axl Rose – YouTube



Regarder dessus

25 octobre : San Antonio The Alamodome, Texas*

9 novembre : Las Vegas Allegiant Stadium, NV*

23 novembre : Hollywood Hard Rock Live, Floride

31 décembre : Belmont Park NYUBS Arena, New York

17 janvier : Hollywood Hard Rock Live, Floride

8 février : Indianapolis Lucas Oil Stadium, IN*

22 février : Uncasville Mohegan Sun Arena, CT

29 mars : Detroit Ford Field, MI§

11 avril : Dôme sans fil Syracuse JMA, NY*

10 mai : Charlotte Bank of America Stadium, Caroline du Nord*

23 mai : Stade Rice Eccles de Salt Lake City, UT*

7 juin : Stade Murrayfield d’Édimbourg, Royaume-Uni

21 juin : Liverpool Anfield Stadium, Royaume-Uni

* = avec Sting

§ = avec Stevie Nicks

