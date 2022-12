Axl Rose met fin au rituel du concert de Guns N ‘Roses après qu’un fan a été “blessé” par un microphone jeté dans la foule

Axl Rose tient son micro, pour l’instant.

Le leader de Gun N’ Roses a écrit une longue déclaration sur Twitter à la suite d’un rapport selon lequel un fan lors d’un concert en Australie a été blessé après qu’Axl ait jeté le micro dans la foule – une tradition de longue date signalant la fin d’un spectacle GNR.

“Il a été porté à mon attention qu’un fan a peut-être été blessé lors d’un spectacle à Adélaïde en Australie, peut-être touché par le microphone à la fin du spectacle alors que je lance traditionnellement le micro aux fans”, a-t-il écrit.

Après la dernière chanson du groupe, “Paradise City”, Rose a jeté le microphone dans la mer de personnes à Adelaide Oval la semaine dernière et aurait frappé Rebecca Howe au visage. Howe a dit qu’elle souffrait de deux yeux noirs.

“Si c’est vrai, évidemment, nous ne voulons pas que quelqu’un soit blessé ou blesse quelqu’un d’une manière ou d’une autre à l’un des spectacles r n’importe où”, a écrit Axl.

“Ayant lancé le micro à la fin de l’émission pendant plus de 30 ans, nous avons toujours pensé que c’était une partie connue de la toute fin de la performance que les fans voulaient et savaient avoir l’opportunité d’attraper le micro.”

Il a ajouté: “Peu importe dans l’intérêt de la sécurité publique à partir de maintenant, nous nous abstiendrons de lancer le micro ou quoi que ce soit aux fans pendant ou lors des représentations.”

“Malheureusement, il y a ceux qui, pour leurs propres raisons, ont choisi de présenter leurs reportages sur ce sujet sous un jour plus négatif et irresponsable sorti de nulle part qui ne pouvait pas être plus éloigné de la réalité. Nous espérons que le public et bien sûr les fans comprendront cela parfois arrive.

“Un GRAND MERCI à tous pour votre compréhension.”

Des centaines de fans de GNR ont répondu au tweet de Rose avec consternation. Un adepte a écrit que c’était “l’un des meilleurs jours / nuits” de leur vie après avoir pris le micro lors d’un spectacle de Guns N ‘Roses.

Howe a dit à Adelaide Advertiser après l’incident : « Et si c’était à quelques centimètres à droite ou à gauche ? ça m’a frappé à la tempe, ça aurait pu me tuer.”

Le groupe – comprenant Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer et Melissa Reese – se dirige vers la Nouvelle-Zélande pour deux autres étapes de sa tournée très attendue de 2020, qui a été reportée en raison de la pandémie. Ils termineront la tournée Guns N’ Roses 2020 à Londres à Hyde Park le 30 juin 2023.