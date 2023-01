Axl Rose dit que la mort de Lisa Marie Presley “ne semble pas réelle”: “Mon amie va me manquer”

Le chanteur de Guns N’ Roses, Axl Rose, a déclaré que la mort de Lisa Marie Presley “ne semble pas réelle”.

La fille unique d’Elvis et Priscilla Presley est décédée jeudi. Presley avait 54 ans.

“Mon amie, Lisa, va me manquer. Son décès, tout comme celui de son fils, ou quand il était enfant, celui de son père, ne semble pas réel”, a déclaré Rose au magazine People. “Lisa aimait sa famille, tous ses enfants. Je suis de tout coeur avec eux.”

Lisa Marie est la mère de Riley Keough, 33 ans, de ses filles jumelles, Harper et Finley, 14 ans, et de son fils, Benjamin Keough, décédé par suicide en 2020. Il avait 27 ans.

Le musicien a déclaré qu’il était conscient du chagrin avec lequel Presley avait lutté après la mort de son fils unique. Rose a dit qu’il avait essayé d’exprimer à Presley qu’il était là pour la soutenir.

“Le décès de son fils a été choquant, tragique et dévastateur. C’était quelque chose que, à un moment donné, vous ne vouliez évidemment pas évoquer, mais que vous vouliez maladroitement dans le but de lui faire savoir que vous vous souciez d’elle et que vous pensez à elle, à eux, et d’être de tout le confort possible, ce qu’elle a apprécié”, a-t-il déclaré au point de vente.

Rose et Presley échangeaient “des blagues, des articles de presse et beaucoup de vidéos d’animaux” dans le but d’apporter de la joie dans sa vie au milieu du chagrin. Le chanteur a expliqué qu’il avait essayé de “lui faire savoir qu’il pensait constamment à elle, à eux et qu’il voulait le meilleur pour elle”.

“Je voulais qu’elle soit heureuse, qu’elle se sente bien dans les choses, au moins autant que possible dans les circonstances. Et vraiment, avec la proximité de leur relation, on pouvait espérer – mais honnêtement, cela ne semblait pas, du moins sans qu’un temps réel passe, une réalité raisonnable”, a déclaré Rose au point de vente.

Il a dit qu’après sa mort, il aime penser que Presley est réunie avec son fils.

“Ce qui vient après la vie, qui sait, mais j’aimerais penser qu’ils sont ensemble, elle et Ben avec son père et le grand-père de Ben d’une certaine manière, et Lisa et les hommes les plus importants de sa vie sont heureux ensemble”, Rose m’a dit.

Rose se souvient avoir discuté du biopic “Elvis”, qui met en vedette Austin Butler dans le rôle d’Elvis, avec Presley.

“Au cours des derniers mois, nous avons beaucoup parlé du film ‘Elvis’, dont elle était très fière, et surtout qu’il évoquait l’amour de son père depuis sa plus tendre enfance pour le gospel noir, et plus tard le blues”, a déclaré Rose. « Au début, elle était très inquiète de la réaction du public au film parce qu’il était si important pour elle de bien faire avec son père.

Baz Luhrmann, le réalisateur du film, et Butler ont tous deux partagé des déclarations après le décès de Presley.

“Mon cœur est complètement brisé pour Riley, Finley, Harper et Priscilla suite à la perte tragique et inattendue de Lisa Marie”, a déclaré Butler dans un communiqué obtenu par Fox News Digital. “Je suis éternellement reconnaissante pour le moment où j’ai eu la chance d’être près de sa lumière vive et je chérirai à jamais les moments calmes que nous avons partagés. Sa chaleur, son amour et son authenticité resteront à jamais dans les mémoires.”

Vendredi, Luhrmann s’est rendu sur Instagram pour partager une légende à côté d’une photo de Butler assis à côté de Lisa Marie.

“Au cours de la dernière année, toute la famille du film ‘Elvis’ et j’ai ressenti le privilège de l’étreinte bienveillante de Lisa Marie. Sa perte soudaine et choquante a dévasté des gens partout dans le monde. Je sais que ses fans partout se joignent à moi pour partager des prières d’amour et de soutien avec sa mère, Priscilla, et ses merveilleuses filles Riley, Finley et Harper”, a-t-il écrit.

“Lisa Marie, ta chaleur, ton sourire, ton amour vont nous manquer.”

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).