Axios se vend à Cox Enterprises pour 525 millions de dollars

Axios est en cours d’acquisition par Cox Enterprises pour un montant de 525 millions de dollars, ont annoncé lundi les sociétés, avec des plans pour étendre la couverture du site d’information numérique à davantage de villes.

Les cofondateurs d’Axios, Jim VandeHei, Mike Allen et Roy Schwartz, resteront au conseil d’administration de la société et continueront de gérer ses opérations quotidiennes, ont indiqué les sociétés dans un communiqué. Le président-directeur général de Cox Enterprises, Alex Taylor, rejoindra le conseil d’administration d’Axios.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, mais Axios a cité des sources proches de l’accord affirmant qu’il valorisait Axios à 525 millions de dollars. Cox, qui est une société privée et basée à Atlanta, avait précédemment investi dans Axios à l’automne 2021.

Axios a été lancé en 2017 et offre une couverture locale de villes telles qu’Austin, Boston et Seattle, selon son site Web. Cox, basée à Atlanta, est une société privée et possède des entreprises de câblodistribution et d’automobile. Il possède également The Atlanta Journal Constitution, Dayton Daily News et d’autres journaux de l’Ohio, qui, selon la société, continueront à fonctionner de manière indépendante.

Axios HQ, le composant logiciel de la société, deviendra une entité distincte dirigée par Roy Schwartz, président d’Axios.

“Nous sommes ravis d’entrer dans ce nouveau chapitre avec Cox et les opportunités que nous pouvons explorer avec Axios HQ en tant qu’entreprise distincte”, a déclaré Schwartz.