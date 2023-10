Axios montre que les villes des États rouges ont les taux d’homicides par arme à feu les plus élevés – Twitchy

Il semble que nous nous souvenions du gouverneur Gavin Newsom ou de quelqu’un qui avait pointé ce même ensemble de données il y a quelques mois. Quoi qu’il en soit, nous avons déjà entendu cet argument. Il suffit de regarder le taux d’homicides par arme à feu dans ces États rouges du Sud par rapport, disons, à l’Idaho. Ce sont évidemment les lois laxistes sur les armes à feu dans ces États rouges qui posent problème. Jetons maintenant un coup d’œil à certaines de ces villes rouges où se produisent tous les homicides. Saint-Louis rouge foncé, Missouri et Birmingham, Alabama rouge foncé. Combien de fois vont-ils réimprimer ce tableau ?

Exclusif : les villes avec les taux d’homicides par arme à feu les plus élevés sont regroupées dans le Sud, généralement dans des États rouges avec des lois sur les armes à feu moins restrictives, révélant deux Amériques différentes en matière de violence armée. https://t.co/OCaNJDJ9Aa pic.twitter.com/AvfLgTNqJS -Axios (@axios) 16 octobre 2023

Est-ce simplement le fait d’être des « États rouges » qui sont en corrélation avec des taux d’homicides élevés ? Est-ce tout? Rien d’autre? Pas d’autres facteurs ? https://t.co/f1pLuhzFom -Lauren Chen (@TheLaurenChen) 16 octobre 2023

Caitlin Owens rapports:

Pourquoi c’est important : Le rapport affirme que les résultats réfutent les discours républicains selon lesquels les politiques progressistes alimentent davantage la criminalité dans les villes. En fait, il existe un écart évident entre les taux d’homicides urbains par arme à feu dans les États bleus – qui ont tendance à avoir des lois plus strictes sur la sécurité des armes à feu – et ceux des États rouges, conclut le rapport. L’analyse a utilisé les données du Gun Violence Archive sur les 300 villes américaines les plus peuplées.

Voudriez-vous regarder cela… commentant l’analyse de « l’extrême gauche » (vous pouvez le dire, journalistes) du Center for American Progress, l’auteur du rapport, Chandler Hall, dit : « Nous voyons vraiment deux Amériques différentes quand il s’agit de en vient à la violence armée. »

Oh, et ils ont dû intégrer cela : « De plus, certaines villes des États bleus, comme Chicago, sont bordées par des États rouges avec des lois sur les armes à feu plus souples. »

Oui, tous les membres de gangs de 19 ans qui s’entretuent chaque week-end à Chicago sont la faute de l’État rouge.

Veuillez nous donner quelques données démographiques — 🕯🇺🇸Lauren Masters (@SarahKWilliam) 16 octobre 2023

«La grande image: Les villes n’ont généralement pas beaucoup de contrôle sur les lois sur les armes à feu, disent les experts. »

« Les experts disent. »

Pourquoi les villes ? – AmishDude (@TheAmishDude) 16 octobre 2023

Décomposez-le maintenant par race, ville par pays et taux de maternité célibataire dans les quartiers. Vous ne pouvez pas choisir une mesure et décider simplement que c’est la mesure la plus importante. – Samuel Urbain 🐛🌺 (@ill_Scholar) 16 octobre 2023

« Des États rouges avec des lois sur les armes à feu moins restrictives » D’accord, alors le New Hampshire, le Vermont, le Maine ?

Pourquoi pas exactement des taux d’homicides similaires ? – HiDadSoup (@HiDadSoup) 16 octobre 2023

Bizarre comme cela correspond aux comtés bleus. 🤔pic.twitter.com/2q89CkQwHY – Règle de Ron 🏴 (@ronrule) 16 octobre 2023

Villes bleues. Des hacks. – mzpincali (@mzpincali) 16 octobre 2023

Réalité : chaque point sur cette carte montre une grande ville bleue qui frappe les criminels sur les doigts. Nous, les Républicains, ne faisons pas ça. – Kristopher J. Anderson 🇺🇸 (@KAndersonAkron) 16 octobre 2023

Il s’agit de l’analyse la plus trompeuse et la plus médiocre que j’ai jamais vue chez Axios. Tu sais mieux. pic.twitter.com/tzOGqvKWyw – Le lauréat🀄️ (@The_Laureate_) 16 octobre 2023

Exclusif : en quoi ces villes sont-elles différentes des autres villes de ces mêmes États avec les mêmes lois sur les armes à feu moins restrictives ? Que révèle votre réponse ? Réfléchissez très fort.

Plus fort.

Continue à penser. – 100 preuves 🥃 (@ChampionCapua) 16 octobre 2023

Combien de ces meurtres ont eu lieu avec des armes à feu détenues légalement ? – ZalinskySilverworks (@ZalinskyS) 16 octobre 2023

Bizarre comme ces zones sont des villes assez bleues au sein de ces États rouges. C’est presque comme si les villes bleues avaient une variété de problèmes créés par les démocrates. — Tim 🏴‍☠️🏴Décentraliser et annuler 🏴🏴‍☠️ (@Tim_The_Sandman) 16 octobre 2023

Imaginez le manque de conscience de la réalité qu’il a fallu pour publier ce tweet. – Jérémy Carl (@jeremycarl4) 16 octobre 2023

Ils savent exactement ce qu’ils font avec ce tweet. Un groupe d’extrême gauche crée un graphique et l’envoie par courrier électronique à un journaliste d’Axios. Un journaliste d’Axios rédige un article en utilisant le gars qui a créé le graphique comme source d’analyse.

