Axios lance une division de divertissement axée sur la programmation originale de non-fiction

Axios lance une nouvelle division de divertissement qui se concentrera sur le développement et la production de programmes originaux de non-fiction.

Axios Entertainment, dirigé par la responsable de la programmation originale Erica Winograd, lancera sa première série, « The Money Game », sur Prime Video d’Amazon plus tard cette année. L’unité a également des projets en développement avec Shadow Lion de Tom Brady, Huntley Productions de Chrissy Teigen, Guy Ritchie, Unrealistic Ideas de Mark Wahlberg, Ample Entertainment et Maven.

L’équipe de Winograd comprend la directrice éditoriale Raisa Zaidi et la directrice du développement Juliet Bartz.

Axios Entertainment marque la dernière expansion des offres de contenu de la société, qui incluent Axios Local et Axios Pro, et s’appuie sur sa série télévisée précédente, « Axios on HBO », lauréate d’un Emmy Award.

“La programmation de divertissement est une prochaine étape naturelle pour Axios, utilisant une narration documentaire engageante pour rendre le public plus intelligent et plus rapide face au monde en constante évolution qui l’entoure”, a déclaré Jim VandeHei, cofondateur et PDG d’Axios, dans un communiqué.

“Nous sommes impatients de construire une unité de divertissement de classe mondiale chez Axios – une extension naturelle de la marque”, a ajouté Winograd. “Nous sommes également reconnaissants envers nos partenaires Amazon pour le lancement de notre première série, qui représente notre concentration sur un accès inégalé et des talents haut de gamme.”

“The Money Game” – produit par Campfire Studios, Axios Entertainment et Shaquille O’Neal’s Jersey Legends, une division d’Authentic Studios – est décrit comme un laissez-passer exclusif avec accès illimité à la saison sportive 2023-24 à l’Université d’État de Louisiane. L’athlétisme au milieu de « l’une des années les plus tumultueuses et les plus éprouvantes de l’athlétisme universitaire à ce jour ».

En temps réel, la série documentaire suit un tournant historique dans la NCAA avec des changements de politique sur les droits au nom, à l’image et à la ressemblance (NIL), mis en évidence par les expériences surréalistes des meilleurs joueurs, entraîneurs et administrateurs de LSU. L’université phare de l’État de Louisiane possède un record de 51 meilleurs championnats nationaux par équipe de la SEC et abrite actuellement trois des 10 meilleurs salariés universitaires de NIL.

Les sujets du projet – qui vantent plus de 20 millions de followers sur les réseaux sociaux – incluent la gymnaste LSU Olivia Dunne, la joueuse par excellence de la finale quatre de basket-ball féminin 2023 Angel Reese, la première année de basket-ball féminin SEC et Flau’jae Johnson signée Roc Nation et Le quart-arrière des LSU Tigers, le vainqueur Heisman et futur choix au repêchage de la NFL, Jayden Daniels, entre autres.

« The Money Game » est réalisé par Drea Cooper et produit par Ross Dinerstein, Rebecca Evans et Ross Girard de Campfire Studios ; Erica Winograd, Jim VandeHei et Roy Schwartz d’Axios Entertainment ; Shaquille O’Neal, Colin Smeeton et Michael Parris de Jersey Legends ; et Brendan Daw et Drea Cooper.

