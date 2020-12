Cette année-là, à une époque où les organes d’information locaux disparaître à un taux moyen d’environ 10 par mois – M. Williams a retiré 50000 $ de son épargne personnelle et a commencé L’Agenda Charlotte .

Elle n’en pouvait plus, a déclaré M. Williams dans une interview mercredi, lui disant: « Je ne peux pas avoir beaucoup de bavardages médiatiques ringards ici. »

À l’époque, il était responsable de la stratégie numérique chez The Charlotte Observer, et il n’arrêtait pas de dire à sa femme «que les entreprises médiatiques de demain étaient en train de naître!»

Cela a attiré l’attention des dirigeants d’Axios, le site d’information à contraction rapide lancé à Washington par Jim VandeHei et Mike Allen.

En 2017, l’entreprise a généré 1,3 million de dollars de revenus et un bénéfice avant impôts de plus de 400000 dollars, selon deux personnes connaissant ses finances et qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement sur la question. L’année suivante, The Charlotte Agenda a réalisé 1,9 million de dollars de revenus. L’année dernière, le site a dépassé 2,2 millions de dollars. Chaque année, la marge bénéficiaire dépassait 30%, selon les gens. Même pendant la pandémie de coronavirus, l’entreprise est restée en bonne santé, sur la bonne voie pour environ 2 millions de dollars de ventes en 2020.

Le plan a fonctionné. L’Agenda de Charlotte a prospéré. C’est gratuit pour les lecteurs, soutenu par la publicité et un programme d’adhésion qui compte 1 700 supporters. Il compte également 235000 abonnés Instagram et 55000 abonnés à la newsletter, qui ouvrent en moyenne les e-mails qui leur sont envoyés 40% du temps, un taux phénoménalement élevé par rapport à la moyenne de l’industrie , qui est la moitié de cela. Le site Web lui-même attire 650 000 lecteurs par mois.

«C’est aussi simple que cela», a déclaré M. Williams. «Vous devez aider les gens à prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement.»

Il n’y aurait pas de papier imprimé, juste une newsletter envoyée par courrier électronique, un site Web et un compte Instagram. M. Williams, 36 ans, a décidé que «tout devrait être axé sur la création de contenu utile qui sera raconté par conversation à nos amis et voisins.» Quel restaurant devriez-vous essayer? Quelle est la meilleure école de votre région? Comment demandez-vous un vote par correspondance?

«Je savais que je voulais entrer dans les nouvelles et le journalisme profondément rapportés, mais cela coûte plus cher», a déclaré M. Williams. «Nous avons donc attendu quelques années avant de faire cet investissement. Ce n’est pas si compliqué. Vous avez besoin de journalistes vraiment intelligents. Pas des outils sophistiqués ni des outils de piratage de croissance. »

Il a récemment volé des journalistes de The Charlotte Observer pour couvrir la politique et les affaires locales, ainsi que pour travailler sur des histoires plus profondément rapportées. En juillet, alors que la pandémie déchirait l’économie, The Charlotte Agenda a commencé à compléter son journalisme de service en faire la chronique de la montée du sans-abrisme dans la ville, une métropole qui a récemment dépassé San Francisco en population.

L’Agenda Charlotte est encore très petit. Sur ses 11 employés, six travaillent dans le département des nouvelles. M. Williams n’a ajouté des employés qu’après avoir conclu de grosses transactions publicitaires.

Axios prévoit d’avoir des sites dans quatre autres villes – Tampa, Denver, Minneapolis et Des Moines – s’inspirant de l’approche de M. Williams à Charlotte.

17 décembre 2020 à 10 h 05 HE

17 décembre 2020 à 10 h 05 HE

Affaires et économie

«Il y a un public – et des revenus réels – dans les villes», a déclaré M. VandeHei dans un courriel. «C’est un problème difficile à résoudre, mais créer une habitude quotidienne pour les lecteurs locaux qui se soucient profondément des problèmes locaux suscite la possibilité de commencer à résoudre la crise de l’actualité locale.»

Axios, qui a récemment annoncé un plan d’expansion sur les marchés locaux, a accepté mercredi d’acheter The Charlotte Agenda pour près de 5 millions de dollars, ont déclaré les deux personnes. (M. VandeHei, qui occupe le poste de directeur général d’Axios, et M. Williams ont refusé de commenter les chiffres financiers.)

Il a ajouté: «Je pense que les médias sont une activité très simple que les gens ont tendance à trop compliquer.»

M. Williams, qui a grandi dans une ville balnéaire de Floride et a joué dans l’équipe de golf de l’Université de Washington et de Lee, continuera à diriger le site – qui sera renommé Axios Charlotte – après la prise de contrôle par Axios. Il sera également le directeur général de l’effort de nouvelles locales d’Axios.

Axios a excellé en couvrant des sujets importants pour les centres de pouvoir – Washington, Wall Street, Silicon Valley – et ses bulletins ont attiré des fonds de parrainage d’entreprises qui espèrent influencer les législateurs et les décideurs. Facebook, par exemple, qui est critiqué des deux côtés de l’allée politique, est un sponsor de «Axios AM», sa plus grande newsletter.

Axios s’attend à atteindre un chiffre d’affaires de 61 millions de dollars cette année – une augmentation de 40% par rapport à l’année dernière – et à rester rentable, ont déclaré deux personnes connaissant ses finances. La société compte 1,4 million d’abonnés aux e-mails et a levé environ 57 millions de dollars jusqu’à présent. Il a été évalué à plus de 200 millions de dollars.

Pour son expansion locale, Axios prévoit de recruter deux personnes dans chaque nouvelle ville qui rédigeront un bulletin quotidien du matin et espère ajouter du personnel dans toutes les villes au fil du temps. La technologie, l’édition et d’autres supports seront centralisés au siège d’Axios pour réduire les coûts.

L’Agenda Charlotte a gagné en popularité en partie en tirant parti des plateformes sociales d’une manière que de nombreuses sociétés de presse traditionnelles n’ont pas encore adoptée. Quand Katie Peralta était journaliste pour The Charlotte Observer, elle a rappelé que ses amis et les membres de sa famille parlaient souvent de ce qu’ils avaient lu dans The Charlotte Agenda. Elle a dit que cela l’ennuyait chaque fois que sa sœur cadette mentionnait que «telle ou telle entreprise est en train de fermer, selon l’Instagram de l’Agenda», A déclaré Mme Peralta.

«J’ai vu cela comme de la concurrence, parce que j’étais sur le rythme des affaires», dit-elle. «Donc, chaque fois qu’ils me ramassaient, cela me mettait en colère.

Mme Peralta a pris la décision difficile de quitter l’Observateur de l’Agenda de Charlotte l’année dernière. «The Observer est l’une des publications les plus respectées et les plus établies des Carolines», a-t-elle déclaré. Mais l’idée de partir est devenue plus facile à justifier car elle a été témoin de compressions dans la salle de rédaction de l’Observer.