Axios a utilisé l’argent publicitaire de Facebook et d’autres entreprises technologiques pour aider à vendre pour 500 millions de dollars

Axios est une success story à contre-courant : une start-up médiatique de cinq ans, soutenue par du capital-risque, qui a réussi sur les plans journalistique et financier. C’est pourquoi il a pu se vendre pour plus de 500 millions de dollars à Cox Enterprises.

Mais il y a autre chose d’inhabituel chez Axios, du moins par rapport à la plupart des entreprises de médias : il doit une part importante de son succès à Meta et à d’autres géants de la technologie.

C’est parce que Meta, Alphabet et d’autres grandes entreprises de technologie qui cherchent à réparer ou à redorer leur réputation ont investi de l’argent publicitaire dans Axios et d’autres éditeurs numériques qui se concentrent sur Washington, DC. Ce groupe comprend Politico et Punchbowl News, une startup qui se concentre sur le Congrès. Les publications qui aimeraient faire partie de ce groupe incluent Puck, la startup de nouvelles par abonnement, et Semafor, la publication que Ben Smith et Justin Smith lanceront cet automne.





Les entreprises technologiques ne sont pas les seuls acteurs du marché publicitaire dit de « responsabilité sociale des entreprises » qui existe depuis des années. Si vous avez déjà regardé une émission d’information du dimanche comme Rencontrer la presse, vous avez certainement vu des exemples. Ils sont souvent destinés à des entreprises avec lesquelles vous n’allez jamais interagir personnellement – ​​pensez à Cargill, ADM ou Lockheed Martin – mais qui veulent vraiment interagir avec le Congrès. Et ils ont été un incontournable pour une génération antérieure de publications DC imprimées, comme Congressional Quarterly.

Mais les publicités, qui visent à influencer les personnes susceptibles de réglementer l’entreprise qui paie les publicités, sont devenues particulièrement importantes pour la nouvelle génération de publications numériques qui ont fait leur apparition à DC au cours de la dernière décennie, à commencer par Politico. en 2007.

Les éditeurs du marché affirment que les dépenses ont considérablement augmenté ces dernières années, poussées en grande partie par les entreprises technologiques qui tentent de faire face à un nouvel examen minutieux. Et ils disent que le propriétaire de Facebook, Meta, est le plus gros joueur du jeu.

“Facebook est un énorme avantage net pour nous”, m’a dit le PDG d’Axios, Jim VandeHei, en 2020, lorsqu’il expliquait pourquoi l’activité publicitaire de son entreprise se développait plus tôt que prévu. (VandeHei, comme de nombreux éditeurs à qui j’ai parlé, a refusé de parler officiellement de cette histoire, tout comme les dirigeants des entreprises technologiques avec lesquelles j’ai parlé.)

Combien d’argent Meta et le reste de la grande technologie investissent dans les publications de DC – ainsi que dans celles qui ne se concentrent pas uniquement sur Washington, notamment le New York Times, le Wall Street Journal, l’Atlantique et même Vox Media, qui est propriétaire de ce site — est une question de conjecture. Mais les éditeurs à qui j’ai parlé pensent que le marché des publicités sur la responsabilité d’entreprise dans les pubs de DC pourrait représenter environ 350 millions de dollars – peut-être dix fois plus que dans les années 1990 – les entreprises technologiques représentant peut-être un tiers de cela.

Selon les normes des géants de la technologie – c’est-à-dire certaines des plus grandes entreprises du monde – c’est presque rien. Pour le contexte : au deuxième trimestre de 2022, Meta, qui a lutté sur plusieurs fronts, a généré 6,7 milliards de dollars de bénéfices. C’est plus de 70 millions de dollars par jour.

Mais pour les éditeurs, même une tranche d’une tranche d’argent technologique est incroyablement riche et significative. Les rivaux me disent qu’Axios, par exemple, facture 300 000 $ pour une campagne publicitaire d’une semaine qui comprend plusieurs emplacements. L’année dernière, Axios a généré un bénéfice de 4 millions de dollars sur 87,5 millions de dollars de ventes et espère générer plus de 100 millions de dollars en 2022, a déclaré la société aux investisseurs.

L’argent est également important pour les petites agences de marketing qui ont créé une industrie de boutique en plaçant des annonces au nom d’entreprises clientes. Bully Pulpit Interactive, par exemple, gère les achats basés sur DC de Meta, bien qu’aucune des deux sociétés ne le confirme officiellement. Meta n’est pas non plus répertorié comme l’un des clients de Bully Pulpit sur sa page d’accueil, qui répertorie l’initiative Chan Zuckerberg, la philanthropie financée par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et sa femme, Priscilla Chan.

Si le suivi du total des dollars que les gens de la technologie dépensent à Washington reste trouble – contrairement aux dépenses de lobbying, ils ne sont pas tenus de déposer ces informations nulle part – la justification de ces dépenses est assez claire : à la suite des élections de 2016, Big Tech a été scrutée et critiquée par les démocrates et les républicains, qui font la queue pour réguler le secteur.

“Ils font tellement plus à Washington parce que Washington leur fait tellement plus”, déclare Matt Kaminski, rédacteur en chef de Politico. Les autres messagers actifs de la grande technologie, me disent les éditeurs, incluent Alphabet, la société mère de Google, qui fait actuellement face à de multiples poursuites judiciaires de la part des régulateurs, et Amazon, qui pourrait également se retrouver poursuivi par le gouvernement fédéral avant la fin de l’administration Biden.

Moins manifestement actif est Microsoft, qui a suivi un cours accéléré sur les périls de Washington dans les années 1990, lorsqu’il a combattu une longue poursuite antitrust. Depuis lors, l’entreprise a accordé beaucoup plus d’attention aux décideurs politiques, ce qui peut expliquer pourquoi elle a été épargnée par de nombreuses attaques anti-big-tech de ces dernières années.

Il est raisonnable de se demander si tout cet argent a un effet sur la couverture que les pubs de DC visent les grandes technologies. Parce que lorsqu’ils font une campagne de messagerie concertée, il est difficile de la manquer, comme l’a souligné le journaliste Judd Legum.

Mais les éditeurs à qui j’ai parlé insistent sur le fait qu’ils ne s’inquiètent pas que l’argent de la technologie déforme leur couverture. Pour commencer, beaucoup d’entre eux couvrent à peine la technologie. Et ils disent que les annonceurs d’image d’entreprise veulent faire de la publicité avec eux parce qu’ils atteignent un groupe restreint de décideurs politiques et de personnes influentes, et non parce qu’ils veulent fausser la façon dont ils rapportent. Ils notent également que le New York Times, qui a été nettement critique à l’égard des grandes technologies dans sa couverture après les élections de 2016, mène fréquemment des campagnes d’image à partir de Big Tech.

Le débat porte également sur la question de savoir si la domination de la technologie dans la publicité DC va se poursuivre pendant des années ou si elle sera remplacée par d’autres secteurs de premier plan. Certains éditeurs pensent que le pendule finira par basculer dans une direction différente et vous verrez les soins de santé et les entreprises de Wall Street déplacer la technologie au sommet du tas de publicité.

D’autres soutiennent que la taille et l’influence massives de la technologie signifient qu’elle sera toujours une cible de réglementation, ce qui signifie qu’elle voudra toujours payer pour changer la façon dont les personnes importantes la perçoivent. Mais celui qui veut dépenser trouvera toujours une ribambelle d’éditeurs heureux de prendre leur argent.