Axiom Space lève 350 millions de dollars auprès d’investisseurs saoudiens et coréens

La société spatiale Axiom a levé 350 millions de dollars lors d’un tour de table dirigé par la société saoudienne Aljazira Capital et la société coréenne d’investissement dans les soins de santé Boryung, a annoncé lundi la société.

Axiom, basé à Houston, forme et fait voler des astronautes privés et gouvernementaux lors de missions vers la Station spatiale internationale via des lancements avec SpaceX. Il développe des technologies de vol spatial humain, notamment une station spatiale commerciale et une combinaison spatiale lunaire.

La société a déclaré que cet investissement renforcera ses efforts de développement. Il a plus de 2 milliards de dollars de contrats clients à ce jour, a déclaré Axiom lundi. Il a transporté deux équipages vers l’ISS, y compris la mission Ax-2 récemment achevée, et travaille au lancement de son premier module de station spatiale d’ici 2026.

Dans un communiqué, le directeur général et PDG d’Aljazira Capital, Naif Almesned, a déclaré que le soutien d’Axiom est « conforme à l’approche transformatrice de Saudi Vision 2030 ».