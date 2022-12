Axiom se qualifie pour le Iron Survivor Challenge masculin

Le dernier épisode de WWE NXT comportait une carte de match passionnante qui avait des rencontres à indice d’octane élevé. Le NXT de mardi soir a opposé Tony D’Angelo à Xyon Quinn. De plus, les fans ont également apprécié le match à succès Iron Survivor.

Il y avait aussi beaucoup de drame impliquant New Day et Pretty Deadly. Les fans ont été agréablement surpris lorsque New Day a défié Kit Wilson et Elton Prince pour le NXT Deadline. Le segment impliquant “The Grayson Waller Effect” avec les concurrents masculins du Iron Survivor Challenge était probablement la partie la moins impressionnante du spectacle.

Voici tous les faits saillants de toute l’action d’un épisode captivant de WWE NXT 2.0.

Qualification Iron Survivor : Axiom contre Von Wagner contre Andre Chase

Il semblait qu’André Chase était le favori pour gagner le combat après avoir anéanti ses deux adversaires avec des DDT et planté Von Wagner avec une bandoulière. Mais contre le cours du jeu, Axiom s’est faufilé avec un Golden Ratio pour épingler le grand homme et se qualifier pour le Iron Survivor Challenge masculin.

Tony D’Angelo (avec Stacks) contre Xyon Quinn

Tony D’Angelo a complètement démoli Xyon Quinn dans ce match. Le seul point culminant du match du point de vue de Quinn a été lorsqu’il a planté The Don avec un Samoan Drop. Mais D’Angelo a finalement terminé le match avec un fisherman suplex.

Charlie Dempsey contre Hank Walker

Charlie Dempsey a méthodiquement épuisé Hank Walker sur le tapis avec son attaque. Bien que Walker ait tenté de riposter, il a finalement été surclassé. Dempsey a enregistré une victoire impressionnante lorsqu’il a fait taper Walker avec une combinaison de crabe de Boston et de crossface.

Isla Dawn contre Thea Hail (avec Chase U)

Ce fut probablement le match le moins impressionnant de la soirée. Dawn a enregistré une victoire assez facile après avoir frappé Hail avec une paire de coudes debout. Après le match, Alba Fyre a brutalement attaqué Dawn jusqu’à ce que les officiels interviennent et les séparent.

Malik Blade et Edris Enofé contre Josh Briggs et Brooks Jensen

Von Wagner a joué un rôle énorme dans ce combat. Wagner est arrivé pour se bagarrer avec Odyssey Jones au bord du ring. Cela a distrait à la fois Edris Enofé et Malik Blade. Jensen a vu une opportunité pour lui-même et il a attrapé Enofé avec un coup de pied au talon tournant. Jensen et Briggs ont ensuite exécuté une combinaison High-Low pour remporter la victoire.

Qualification Iron Survivor : Indi Hartwell contre Wendy Choo contre Fallon Henley

Les trois lutteurs se sont battus bec et ongles et ont impressionné les fans avec leurs mouvements. Wendy Choo a attrapé Fallon Henley avec une éclaboussure de fronde de coin dévastatrice. Cependant, Indi Hartwell a expulsé Choo et a posé un avant-bras brutal sur Henley pour enregistrer une victoire impressionnante.

