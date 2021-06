Axel Witsel devrait faire son retour contre le Danemark

L’entraîneur belge Roberto Martinez envisage de donner à Axel Witsel une chance de jouer contre le Danemark lors du match de l’Euro 2020 de jeudi, terminant une récupération remarquablement rapide d’une grave blessure au tendon d’Achille.

Martinez a déclaré que Witsel était apte à jouer dans la rencontre du groupe B à Copenhague après avoir retrouvé sa forme physique.

Le milieu de terrain de 32 ans, avec 110 sélections, est l’un des piliers de l’équipe belge mais ses chances de disputer le Championnat d’Europe semblaient négligeables après s’être déchiré un tendon d’Achille en janvier alors qu’il jouait pour le Borussia Dortmund.

Après avoir subi une intervention chirurgicale, on lui a dit qu’il lui faudrait neuf mois avant de pouvoir rejouer. Cependant, Martinez a déclaré que la rééducation disciplinée et simple de Witsel lui avait permis de revenir bien plus tôt que prévu.

L’entraîneur belge a fait le pari d’inclure Witsel dans son équipe de 26 joueurs pour le tournoi, mais a déclaré qu’à l’époque, il s’attendait à ce que le milieu de terrain ne joue qu’en phase à élimination directe.

Mais voilà que Witsel, en plein entraînement avec l’équipe belge depuis plus d’une semaine, avait encore accéléré son retour.

« Le plan initial était qu’il jouerait 20 minutes contre la Finlande … sinon je ne l’aurais pas choisi », a déclaré Martinez aux journalistes en faisant référence à leur dernier match de groupe à Saint-Pétersbourg lundi prochain.

« Mais il pourra désormais jouer contre le Danemark. »

Il y a une semaine, les perspectives de la Belgique semblaient sombres sans Witsel, Kevin De Bruyne et le capitaine Eden Hazard, qui s’étaient peu entraînés avec l’équipe lors de leur première semaine de préparation à l’Euro après une saison remplie de blessures au Real Madrid.

Mais De Bruyne devrait participer à sa première séance d’entraînement avec la Belgique lundi alors qu’il se remet en forme après une double fracture faciale et Hazard a joué 20 minutes samedi alors que la Belgique a ouvert sa campagne avec une impressionnante victoire 3-0 sur La Russie à Saint-Pétersbourg.

« J’étais très content de son apparence et je pense que c’était un énorme pas en avant. Il joue à nouveau avec liberté et intuition », a ajouté Martinez.

«Maintenant, il sera important qu’il montre cela pendant 90 minutes. Contre le Danemark, il devra voir plus d’action.

(Écrit par Mark Gleeson à Cape Town ; édité par Pritha Sarkar)

