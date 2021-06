Axel Tuanzebe demandera un prêt pour quitter Manchester United

Axel Tuanzebe est sur le point de demander à Manchester United un prêt pour s’assurer qu’il obtient le football en équipe première la saison prochaine, ont déclaré des sources à ESPN.

Tuanzebe est très bien noté à Old Trafford mais a eu du mal à saisir les opportunités la saison dernière, commençant seulement neuf matchs.

L’arrière central, qui a été sélectionné par l’Angleterre au niveau des moins de 21 ans, souhaite poursuivre son développement avec une saison complète en prêt et des sources ont déclaré à ESPN que des clubs de Premier League et à l’étranger avaient déjà manifesté leur intérêt à signer le 23 ans pour la campagne 2021-22.

Il a un contrat à Old Trafford jusqu’en 2022 avec une option d’une année supplémentaire.

Tuanzebe a joué dans la victoire 2-1 de United au Paris Saint-Germain en Ligue des champions en octobre en l’absence du capitaine Harry Maguire, mais a été contraint d’attendre jusqu’en janvier pour son premier début de championnat de la saison.

DATES DE DÉBUT 2021-22 Bouclier de la communauté FA 7 août Début de la Ligue 1 7 août Supercoupe de l’UEFA 11 août Début de la Premier League 14 août La Liga commence 14 août La Bundesliga commence 14 août Début de la Serie A 21 août Tirage au sort de la phase de groupes de l’UCL 26 août La fenêtre de transfert se ferme 31 août Début de la phase de groupes de l’UCL 14 septembre

Il s’est généralement retrouvé derrière Maguire, Victor Lindelof et Eric Bailly dans l’ordre hiérarchique sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer et Tuanzebe sont prêts à discuter de son avenir lorsque l’équipe reviendra pour l’entraînement de pré-saison.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’arrière central est l’une des positions envisagées pour être renforcée cet été, United détenant une participation dans Raphael Varane et Pau Torres, entre autres.

Phil Jones est également de retour à l’entraînement après 18 mois d’absence à cause d’une blessure au genou. Le joueur de 29 ans, qui a encore deux ans sur son contrat plus une option de 12 mois, n’a plus figuré depuis janvier 2020.

Tuanzebe a disputé 37 apparitions en équipe première pour United depuis ses débuts seniors sous Jose Mourinho en 2017.

Il a bénéficié d’un prêt réussi à Aston Villa entre janvier 2018 et mai 2019, les aidant à remporter une promotion en Premier League via les séries éliminatoires en 2019.