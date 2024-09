Axel Rüger quitte la Royal Academy de Londres pour la Frick Collection de New York

Axel Rϋger, secrétaire et directeur général de la Royal Academy of Arts (RA) de Londres depuis 2019, a été nommé directeur de la Frick Collection à New York et prendra ses fonctions au printemps prochain. « Les cinq dernières années à la tête de cette grande institution ont été à la fois difficiles et extrêmement enrichissantes », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Avant de rejoindre la Royal Academy, qui, contrairement à la plupart des grands musées de Londres, ne reçoit pas de financement public direct, Rüger a été directeur du musée Van Gogh d’Amsterdam et de son institution sœur, la collection Mesdag de La Haye. Il a été conservateur des peintures hollandaises des XVIIe et XVIIIe siècles à la National Gallery de Londres de 1999 à 2006.

« Diriger le Frick, avec sa collection spectaculaire de chefs-d’œuvre époustouflants, sa riche histoire d’expositions, son cadre résidentiel intime, sa bibliothèque et son emplacement dans une ville aussi passionnante, est une proposition irrésistible, en particulier à ce moment historique », déclare Rüger.

Le New York Times « En tant qu’institution américaine, le Frick présentera à Rüger un nouvel ensemble de défis, notamment la nécessité de lever des fonds privés — par rapport au soutien gouvernemental européen — et d’un conseil d’administration, par opposition à la structure complexe de la Royal Academy (le musée est dirigé par son conseil, composé d’académiciens et de membres externes) ».

Qu’a accompli Axel Rüger durant son mandat ?

La RA a déclaré dans un communiqué que Rüger avait été chargé de « diriger la RA pendant la pandémie de Covid-19, de réaliser le projet de restauration des écoles de la Royal Academy et d’élaborer un nouveau plan stratégique sur cinq ans ».

Selon ce plan, « la pandémie de Covid, des mois de fermeture, l’érosion de la demande (et avec elle des principales sources de revenus de la RA) et la récente augmentation significative de sa base de coûts ont mis la RA sous une pression financière considérable. À l’avenir, le Covid, le Brexit, la guerre en Ukraine et le contexte économique qui en résulte rendent le chemin vers la reprise plus long et plus difficile que prévu ».

Selon un porte-parole, la RA a perdu 1 million de livres sterling par mois pendant les périodes de fermeture tout au long de la pandémie et n’a reçu aucun financement du Fonds de relance culturelle du gouvernement britannique. En 2021, l’institution a publié une déclaration confirmant que « malheureusement, 113 postes ont été supprimés (27 % de nos effectifs) ».

En 2022-23, les revenus totaux perçus par la RA se sont élevés à 33,9 millions de livres sterling, dont 31,3 % provenant de dons et du programme d’adhésion des Amis de la RA. Dans un rapport annuel couvrant la même période, Rüger a écrit : « notre ambition pour les cinq prochaines années est de créer une RA financièrement saine, renommée sur le plan culturel et éducatif et durable sur le plan environnemental ». Ce projet de plan comprend la promotion de « réalisations exceptionnelles dans le domaine de l’art et de l’architecture » et la contribution à « l’avancement de la pratique contemporaine ».

Il ajoute : « Au cours des cinq prochaines années, nous souhaitons renforcer notre proposition et notre réputation en tant qu’académie grâce à notre corps d’académiciens royaux engagés et aux écoles de la Royal Academy. » La restauration des écoles de la Royal Academy, qui a duré cinq ans et a coûté 23 millions de livres sterling, et qui comprend des espaces de studio agrandis et de nouveaux ateliers techniques, a été en grande partie financée par un don de 10 millions de livres sterling de Julia et Hans Rausing.

Rüger a supervisé des expositions, notamment Tracey Emin/Edvard Munch : La solitude de l’âme (2021), Michael Armitage : L’édit du paradis (2021), Francis Bacon : L’homme et la bête (2022) et Marina Abramović (2023). Il a également été commissaire Des âmes qui poussent au plus profond des rivières : les artistes noirs du sud des États-Unis (2023) et le Michael Craig-Martin rétrospective, qui a ouvert ses portes la semaine dernière. Selon le récent rapport annuel, la fréquentation totale de toutes les expositions payantes en 2022-23 s’élève à 545 748.

Sous la direction de Rüger, la RA a également été engloutie dans une polémique sur la transphobie en 2021, lorsque l’œuvre de l’artiste allemande Jess de Wahls a été retirée de la boutique de cadeaux de la RA après avoir été accusée d’avoir exprimé des opinions transphobes dans un blog de 2019.

Quelle est la prochaine étape pour Ian Wardropper ?

Plus tôt cette année, Ian Wardropper, l’actuel directeur de la Frick Collection, a annoncé qu’il prendrait sa retraite l’année prochaine après 14 ans passés au sein du musée. Le trésor inégalé de beaux-arts et d’arts décoratifs de l’institution appartenait autrefois à Henry Clay Frick, un éminent industriel de l’acier américain et mécène des arts, qui a légué son manoir des Beaux-Arts et ses fonds historiques au public à sa mort en 1919.

Durant le mandat de Wardropper, la collection Frick s’est notamment lancée dans une rénovation ambitieuse et controversée de 290 millions de dollars de son manoir historique de style Beaux-Arts sur la Cinquième Avenue, face à Central Park. La collection Frick a temporairement déménagé dans le Breuer Building, qui a depuis été repris par Sotheby’s. La collection dévoilera sa rénovation et son agrandissement très attendus, conçus par Selldorf Architects, au début de l’année prochaine.