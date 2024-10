Axée sur les ressources futures, la Biennale d’architecture de Tallinn 2024 s’ouvre en Estonie

TAB 2024 : Pas de temps à perdre – modèle . Image ©Tunnel du Tonu

La Biennale d’architecture de Tallinn 2024 est officiellement ouverte au public. Organisé au Musée de l’architecture estonienne et dans plusieurs lieux du centre-ville, l’événement est centré sur le thème «Ressources pour un avenir». La conservatrice en chef Anhelina L. Starkova ainsi que les co-commissaires Daniel A. Walser et Jaan Kuusemets espèrent ouvrir des conversations sur les approches émergentes de la conception et de la construction de l’architecture, y compris le potentiel des matériaux réutilisés et réutilisés. L’événement se déroule entre octobre et novembre 2024, avec participation gratuite.

L’exposition curatoriale de 2024 se penche sur les principes fondamentaux de l’architecture cruciaux pour le développement futur. Il cherche à apporter des solutions aux questions clés concernant la stabilisation des stratégies architecturales, l’amélioration de la longévité des bâtiments et l’amélioration de la durabilité structurelle face à des défis mondiaux tels que les pandémies et les guerres. L’exposition met l’accent sur l’utilisation des ressources locales pour garantir l’inclusivité au-delà de l’attrait esthétique, en réfléchissant aux expériences de la commissaire Anhelina L. Starkova dans une Ukraine déchirée par la guerre, où l’architecture est façonnée par les crises publiques.

L’exposition est organisée en 3 sections principales : la première section, « Social Intelligence », explore l’urbanisme social, interrogeant la manière dont les villes réagissent aux défis inattendus et aux ressources limitées tout en favorisant l’engagement communautaire. La deuxième section, « Building Concept », étudie l’intégration des matériaux et de la dynamique sociale dans la création d’espaces urbains significatifs et sûrs. La dernière section, « Formation matérielle », examine l’évolution de l’utilisation des matériaux en architecture, en abordant l’impact du pragmatisme matériel sur les politiques urbaines et les réponses aux crises.

Outre l’exposition curatoriale, l’événement comprend également le symposium TAB 2024, prévu le 11 octobre à l’Académie estonienne des arts. Parmi les orateurs notables figurent Kristoffer L. Weiss, Emmanuelle Dechelette, Sascha Roesler et Søren Pihlmann, entre autres.

L’un des points forts de TAB 2024 est le concours de programmes d’installation « Pour cette situation », organisé par Laura Linsi et Roland Reemaa, qui met l’accent sur les utilisations innovantes de ressources réutilisées et de matériaux d’origine biologique. Les participants ont été chargés de conceptualiser une infrastructure publique qui réutilise les matériaux provenant de fournisseurs locaux pour créer des espaces communautaires durables. Les participants ont été chargés de conceptualiser une infrastructure publique qui réutilise les matériaux provenant de fournisseurs locaux pour créer des espaces communautaires durables.

En complément des principaux événements, le séminaire « Present(ing) Resources » se concentre sur la circulation des matériaux dans la création d’espace et sur le parc immobilier vacant de Tallinn. Modéré par l’expert en durabilité urbaine Tõnis Arjus, le séminaire invite théoriciens et praticiens à discuter de solutions architecturales innovantes.

Alors que les derniers mois de 2024 se déroulent, les événements axés sur l’architecture du monde entier espèrent impliquer les professionnels et le grand public sur des sujets importants liés à la pratique de l’architecture et à son impact sur la société. Parmi elles, la Biennale d’architecture de Timișoara a récemment ouvert ses portes avec une direction curatoriale axée sur les concepts de « couverture » et d’originalité.