Axed Paul Burrell frappe les co-stars de I’m A Celeb alors qu’il quitte la jungle pour la deuxième fois

AXED Paul Burrell a pris un coup à ses anciennes co-stars de I’m A Celeb après avoir quitté la jungle pour la deuxième fois.

Le majordome royal faisait partie des visages célèbres et des anciens candidats I’m A Celebrity qui sont revenus pour participer à l’édition all-star de la série télé-réalité.

Rex

Nigel Wright

Paul, au centre de la première rangée, a déclaré qu’il ne s’était pas fait d’amis dans la jungle de la télévision en 2004[/caption]

Au cours de l’épisode de jeudi, les téléspectateurs ont vu Paul et la présentatrice de télévision Carol Vorderman renvoyés chez eux après avoir gloussé pendant leur dernier procès dans une bataille en tête-à-tête avec leurs co-stars.

S’exprimant après avoir quitté l’émission, Paul, 64 ans, a déclaré: «Je voulais sortir avec le sourire. Je voulais sortir sur une bonne note. Et je l’ai fait parce que je suis parti avec Carol Vorderman.

« Nous avons escaladé ce mur et c’était un cas d’insinuation bingo ! Ant et Dec étaient hystériques. C’était de l’humour marin. C’était le but de tout ce spectacle, s’amuser et on s’amusait.

«C’était parfois des montagnes russes et il y avait des hauts et des bas bien sûr. Mais à la fin de la journée, en y repensant, nous nous sommes amusés et avons créé des souvenirs inoubliables.

Paul a admis que la jungle était moins amusante la première fois, lorsqu’il a partagé son camp en 2004 avec Joe Pasquale, qui l’a remporté cette année-là, Janet Street-Porter, Vic Reeves et les stars de la pop Natalie Appleton, Brian Harvey.

« Je sais que c’est un cliché, les camarades de camp disent toujours ‘Je me suis fait des amis de toute une vie dans cette émission’.

« Je ne l’ai pas fait la première fois », a déclaré Paul.

Il a ajouté: « Je ne l’ai pas fait. Mais cette fois, c’était totalement différent. Nous nous sommes liés comme une grande famille.

Paul a apporté des rires bien nécessaires à l’émission ITV après que les favoris Dean Gaffney et Helen Flanagan ont été licenciés mercredi après avoir échoué à leur défi.

Les fans étaient alors hystériques alors que Paul criait tout au long de son dernier procès.

Pendant ce temps, les patrons de I’m A Celeb lancent une autre tournure énorme à ses camarades de camp en Afrique du Sud lorsque chaque star de la série reviendra au camp pour un dernier procès d’horreur.

Cela signifie que les anciens rivaux de I’m a Celeb se retrouveront face à face dans le cadre du parc national Kruger pour reprendre l’expérience et régler les comptes – et faire face à un dernier procès d’Ant et Dec.

Je suis une célébrité… Afrique du Sud ! continue sur ITV1 et ITVX.