Axed Love Island, le beau gosse Spencer, révèle quel couple aura du mal après la fin du spectacle

Il a reçu un coup dur lors de l’émission de ce soir lorsqu’il n’a pas été sauvé par les filles restantes, mais maintenant Spencer Wilks a révélé quel couple était peut-être déjà condamné.

Les téléspectateurs de l’émission de téléréalité ITV2 ont regardé Maya Jama griller les filles dans une émission avant de choisir lequel des deux garçons sur le billot devait partir.

Malgré les appels de Tanyel, c’était des rideaux pour Spencer car il a été envoyé faire ses valises depuis la villa sud-africaine.

Maintenant, le beau gosse a révélé quel couple avait du mal à maintenir l’étincelle lorsqu’ils rentraient chez eux et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le fermier Will et sa partenaire australienne Jessie.

Bien qu’ils pensaient qu’ils pourraient aller jusqu’au bout de la série, Spencer a exprimé ses doutes quant à un avenir pour eux au-delà de la série.

Discutant de la paire, il a déclaré: “Je ne sais pas comment ils s’en tireront en dehors de la Villa.”

Il a admis qu’il avait confiance en Tanya et Shaq, révélant: “Shaq et Tanya sont évidemment très bons à la Villa et je pense qu’ils tiendront la distance.

“La façon dont ils gèrent leurs problèmes là-bas est très mature, ce qui, je pense, est le signe d’une excellente relation.”

S’exprimant sur sa romance dans la villa de brassage avec Tanyel, il a confirmé qu’il prévoyait de lui envoyer un message sur Instagram lorsqu’elle rentrerait chez elle, mais a révélé qu’il n’avait pas l’intention de forcer la relation naissante si l’étincelle s’éteignait.

Il a ajouté : « Je ne vais rien forcer.

“Mais je lui donnerai probablement un message sur Instagram quand elle sortira, juste pour voir ce qui se passe.

“Je vais regarder l’émission pour voir si elle est célibataire ou en couple à la fin.

“Si elle est célibataire, je lui enverrai un message.”

