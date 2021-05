Axe pourrait tomber sur l’entraîneur Roland Koeman pour les défaites à Barcelone

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a laissé entendre que Ronald Koeman ne continuera pas en tant qu’entraîneur de la première équipe la saison prochaine.

Il semble que le match de samedi à l’extérieur contre Eibar sera le dernier en charge de Koeman après que le club se soit récemment essoufflé, perdant deux matchs à domicile contre le Celta et Grenade, tout en se rapprochant de l’Atletico Madrid et de Levante, rapporte Xinhua.

Prendre deux points sur 12 a détruit les espoirs de titre du Barça au moment où il semblait qu’ils pourraient continuer à remporter le titre de cette saison et le dernier week-end de la campagne verra désormais l’Atletico et le Real Madrid s’affronter pour la première place, alors que le Barça a maintenant besoin d’un point à Eibar pour s’assurer de terminer troisième.

« La façon dont la ligue a été perdue est incompréhensible », a déclaré Laporte lors d’un gala sportif auquel il a assisté mardi soir.

«Je parle de la fin du cycle et du renouvellement car c’est ce [I] pense doit être fait. À partir de la semaine prochaine, nous allons prendre une série de décisions », a-t-il ajouté.

« Ce que nous devons faire, c’est travailler dur et efficacement pour avoir une équipe très compétitive pour remporter la Ligue des champions et remporter la ligue », a poursuivi Laporta.

Les paroles de Laporta semblent non seulement condamner Koeman, mais ont également mis plusieurs joueurs expérimentés tels que Sergio Busquets, Gerard Pique, Sergi Roberto et Antoine Griezmann sous les projecteurs, tandis que d’autres joueurs tels que Samuel Umtiti, Junior Firpo et Martin Brathwaite cherchent à avoir leurs jours. au Camp Nou numéroté.

Barcelone doit encore convaincre Leo Messi de signer un nouveau contrat, et avec son accord qui expire à la fin du mois de juin, il y a encore une chance que l’Argentin puisse abandonner le club.

Pendant ce temps, la presse espagnole a émis l’hypothèse mercredi que Griezmann pourrait revenir à l’Atletico Madrid avec le jeune international portugais Joao Felix dans l’autre sens.

On ne sait toujours pas qui sera le successeur de Koeman, bien que l’ancien milieu de terrain du Barça Xavi Hernandez soit rentré à Barcelone il y a quelques jours en vacances du Qatar où il entraîne Al Sadd. Xavi a récemment signé un nouveau contrat avec le club, mais il n’est pas certain que celui-ci contienne une clause qui lui permettrait de rejoindre Barcelone si l’occasion se présentait.

