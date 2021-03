Anand Mahindra tient ses promesses et Axar Patel pense que les «nuances Axar» semblent vraiment cool sur le magnat des affaires indien. Récemment, le chef de Mahindra s’est procuré les «lunettes de soleil Axar», des lunettes qu’il aimait beaucoup lorsque le joueur de cricket et fileur indien Axar Patel les a enfilées et a tissé sa magie lors du test match Inde-Angleterre. Le président de Mahindra Group avait salué l’équipe indienne de cricket après sa victoire impressionnante sur l’Angleterre lors du quatrième test au stade Narendra Modi d’Ahmedabad en trois jours par une manche et 25 points. Et c’est à ce moment-là qu’il avait également tweeté la photo d’Axar dans laquelle on le voyait porter ces lunettes de soleil convoitées. Mahindra avait exprimé son désir de les acheter et avait demandé sur la plateforme de médias sociaux de quelle marque il s’agissait et où il pouvait les trouver.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy