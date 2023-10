HACHE

Michael Plaksin, vice-président des ventes et du marketing, présente AX et notre technologie FireScout AI. Il s’adresse au rassemblement alors qu’il se prépare à effectuer un test sur le terrain à Sundance Resort pour disperser à distance CitroTech® à l’aide de FireScout AI depuis le centre de commandement mondial d’AX basé à l’étranger.

Une vue sur Sundance

Sur place au magnifique Sundance Resort fondé par Robert Redford et ses propriétés environnantes, situé à Sundance, Utah.

Une démonstration

Steve Conboy, fondateur et président de Mighty Fire Breaker (MFB), démontrant la solution CitroTech® approuvée par l’EPA.

SUNDANCE, Utah, 26 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Dans le cadre d’une démarche révolutionnaire visant à améliorer la protection contre les incendies et la préservation des propriétés, AX, un leader en solutions technologiques de pointe, s’est associé avec succès à Mighty Fire Breaker afin de fournir un démonstration de produit à grande échelle pour l’équipe de gestion des risques du Sundance Resort, afin de dévoiler une innovation révolutionnaire en matière de détection d’incendie et de protection des biens.

À la suite d’un test approfondi sur le terrain qui a démontré la capacité de détecter et de protéger contre la fumée et de protéger les propriétés contre les menaces d’incendie à distance depuis n’importe où dans le monde, AX est fier de présenter son programme d’IA FireScout pour déployer rapidement et efficacement la solution CitroTech® de MFB.

Ce partenariat, formé dans un esprit de responsabilité collective et d’innovation, représente une avancée monumentale dans le domaine de la sécurité incendie et de la protection des biens. Mighty Fire Breaker, connu pour son expertise en matière de prévention et de sécurité des incendies de forêt, et Sundance Resort, réputé pour son engagement à préserver la beauté naturelle de leur environnement, ont coopéré dans ce test critique pour démontrer les capacités de FireScout à apporter une innovation prête à révolutionner la protection des propriétés. .

Quelques points forts du programme FireScout AI d’AX

Détection de fumée à distance : L’AX AI exploite une technologie de pointe pour détecter la fumée à distance et instantanément, permettant des réponses proactives aux menaces potentielles d’incendie. Les utilisateurs peuvent surveiller leurs propriétés à l’aide du tableau de bord FireScout.

Système d’alerte rapide : Le système déclenche des alertes en temps réel lors de la détection de fumée, permettant aux propriétaires et aux services d’urgence de réagir rapidement, atténuant ainsi les dommages et les pertes potentiels.

Interface conviviale : La solution CitroTech® est ensuite activée et déployée à l’aide du programme FireScout AI d’AX, doté d’une interface utilisateur intuitive. AX peut facilement maintenir le contrôle et protéger les propriétaires et leurs actifs.

Conscient de l’environnement: En détectant et en prévenant rapidement les incendies, grâce à l’utilisation de la solution CitroTech® de MFB, MFB et AX contribuent tous deux à la conservation de nos ressources naturelles et de nos habitats. Cela fait fortement écho aux valeurs défendues par toutes les personnes participant au programme.

L’histoire continue

Michael Plaksin, vice-président des ventes et du marketing d’AX, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec Mighty Fire Breaker pour présenter l’IA FireScout, dans le cadre de la science de la réduction des risques grâce à la technologie de l’IA. Ce système révolutionnaire de défense contre les incendies de forêt répond à un besoin critique. “

La technologie FireScout AI, combinée à la diffusion de la solution CitroTech® de MFB, devrait être disponible pour les propriétaires fonciers, les entreprises et les agences de gestion foncière à l’échelle nationale et mondiale au cours de l’année à venir. Nous sommes impatients d’étendre nos solutions innovantes pour lutter contre les incendies de forêt, tout en continuant à les détecter et à les protéger.

À propos d’AX

Fondée en 2016, HACHE est une société de logiciels en tant que service (SaaS) d’intelligence artificielle qui a développé une technologie propriétaire primée dans les domaines de la détection des incendies de forêt et du SMART VIEWING. FireScout , le leader du SaaS de détection des incendies de forêt, utilise l’IA pour fournir une détection des incendies de forêt en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. FireScout s’intègre de manière transparente aux systèmes de caméra/moniteur existants. Nous proposons aujourd’hui le système d’interface utilisateur le plus informatif, efficace et convivial du marché. FireScout est actuellement utilisé sur plus de 1 000 caméras dans tout l’ouest des États-Unis et est considéré comme la norme de facto en matière d’IA pour la prévention des catastrophes dans la gestion des incendies de forêt.

Contact:

Michael Plaksin

(310) 503-9901

[email protected]

