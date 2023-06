AWS lance un programme d’IA générative avec 100 millions de dollars

Amazon Web Services a annoncé cette semaine une nouvelle initiative d’intelligence artificielle conçue pour aider les clients de nombreux secteurs à mieux tirer parti des progrès de l’apprentissage automatique et de l’automatisation, et à définir des cas d’utilisation à forte valeur basés sur les meilleures pratiques et l’expertise du secteur.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Le géant du cloud affirme qu’il connectera les experts en IA et ML du réseau de partenaires AWS – stratèges, scientifiques des données, ingénieurs et architectes de solutions – pour travailler « étape par étape » avec les clients du monde entier et imaginer, concevoir et lancer une nouvelle IA générative produits, services et procédés.

Twilio et Highspot, entre autres, participent déjà au programme d’IA générative d’AWS.

« Le AWS Generative AI Innovation Center nous fournit des solutions innovantes et des conseils créatifs pour certains des défis et des opportunités les plus complexes impliqués dans la réalisation à grande échelle de charges de travail d’IA générative », a déclaré Kurt Berglund, vice-président des sciences chez Highspot, dans le jeudi. annonce

Highspot est une plate-forme que les représentants commerciaux des sciences de la vie utilisent pour fournir des données aux clients potentiels du secteur de la santé. La société travaille avec le centre d’innovation pour sélectionner des modèles d’IA génératifs, définir des voies pour relever des défis techniques ou commerciaux, développer des preuves de concept et mettre à l’échelle des solutions à grande échelle, selon AWS.

Twilio est une plateforme d’engagement client que certains systèmes de santé et organisations de santé utilisent pour l’engagement des patients.

« Notre objectif avec Twilio CustomerAI est de permettre aux entreprises de tirer parti des capacités d’intelligence générative et prédictive qui les aident à mieux comprendre et à offrir une valeur plus profonde à leurs clients », a ajouté Kathryn Murphy, vice-présidente senior de la gestion des produits chez Twilio.

« AWS et Twilio sont des partenaires technologiques de longue date, et nous sommes fiers d’innover conjointement sur l’IA prédictive, en utilisant Amazon SageMaker, et nous nous félicitons d’une future collaboration autour de l’IA générative », a-t-elle déclaré.

AWS affirme que le programme se concentre sur la fourniture de conseils pour appliquer l’IA générative « de manière responsable » et sur l’optimisation du ML pour « réduire les coûts ».

Les clients du nouveau programme AWS tireront parti des services d’IA génératifs tels qu’Amazon CodeWhisperer et Amazon Bedrock, un service entièrement géré qui crée des modèles fondamentaux à partir de plusieurs fournisseurs.

LA GRANDE TENDANCE

Selon la société, des millions de clients issus de startups à croissance rapide, de grandes entreprises et d’agences gouvernementales alimentent leur infrastructure sur AWS.

Dans le domaine de la santé, l’informatique en nuage peut rendre possibles les soins personnalisés, les soins fondés sur la valeur et la recherche génomique.

Cependant, étant donné que les données cliniques se présentent sous tant de formes, de formats et de systèmes, outils d’IA et de ML basés sur le cloud sont utilisés pour traiter des données incomplètes et non structurées et assurer l’interopérabilité, selon Phoebe Yang, aujourd’hui directrice du conseil d’administration de GE Healthcare et de Doximity.

« Les soins de santé sont plus efficaces sur le plan clinique et rentables lorsqu’ils préviennent les problèmes au lieu d’y réagir », a-t-elle déclaré. Nouvelles de l’informatique de la santé auparavant dans son rôle de directrice générale d’AWS pour les soins de santé à but non lucratif.

Alors que le calcul de données cloisonnées avec l’IA et le ML peut mieux gérer la santé de la population ainsi que générer de la valeur et de l’efficacité dans l’ensemble du système de santé, il faut également concilier la valeur des lacs de données centralisés à grande échelle et la nécessité de respecter la confidentialité, a-t-elle conseillé.

« Il s’agit d’une frontière de soins qui ne peut pas fonctionner si le flux de données est interrompu ou disjoint n’importe où dans le processus. »

Plus tôt ce mois-ci, AWS a déployé de nouvelles mises à jour pour prendre en charge les normes FHIR sur Amazon HealthLake afin de se conformer aux règles d’interopérabilité promulguées par les Centers for Medicare et Medicaid Services et le Bureau du coordinateur national pour l’informatique de la santé qui améliorent le partage des données.

ENREGISTREMENT

« Amazon a plus de 25 ans d’expérience en matière d’IA, et plus de 100 000 clients ont utilisé les services AWS d’IA et de ML pour relever certains de leurs plus grands défis et opportunités », a déclaré Matt Garman, vice-président directeur des ventes, du marketing et des services mondiaux chez AWS. , dans l’annonce. « Désormais, les clients du monde entier ont soif de conseils sur la façon de démarrer rapidement et en toute sécurité avec l’IA générative. »

