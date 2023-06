AWS investit 100 millions de dollars dans l’IA générative alors qu’il prévoit une longue course à venir

d’Amazon L’unité cloud a déclaré jeudi qu’elle allouait 100 millions de dollars à un centre pour aider les entreprises à utiliser l’intelligence artificielle générative, la technologie qui a décollé au cours des mois depuis qu’OpenAI a lancé son chatbot ChatGPT sur le public.

C’est un petit investissement pour une entreprise avec 64 milliards de dollars en espèces et un demi-billion de dollars par an en dépenses d’exploitation. Mais l’annonce montre qu’Amazon Web Services reconnaît l’importance du moment actuel dans l’IA générative et l’importance d’être dans la conversation, aux côtés de ses rivaux Microsoft et Google .

« Vous vous posez la question – où sont les différents coureurs à trois étapes d’une course de 10 km? » Le PDG d’AWS, Adam Selipsky, a déclaré dans une interview cette semaine avec CNBC. « Est-ce vraiment important? Le fait est que vous en êtes à trois étapes et que c’est une course de 10 km. »

Dans le cadre de la dernière annonce, Amazon a annoncé qu’il ajouterait des scientifiques des données, des ingénieurs et des architectes de solutions à la masse salariale. AWS a déclaré que le centre travaillait déjà sur Highspot, Twilio, RyanAir et Lonely Planet. La société a déclaré à CNBC qu’il s’agissait d’un « programme » plutôt que d’un centre physique.

Amazon, qui a devancé Microsoft et Google dans le domaine de la location de serveurs et de stockage de données aux entreprises et autres organisations, bénéficie d’une avance dominante sur le marché des infrastructures cloud. Cependant, ces rivaux ont eu des entrées plus éclatantes dans l’IA générative, même si Amazon s’est largement inspiré de l’IA pendant des années pour afficher des recommandations d’achat et faire fonctionner son assistant vocal Alexa.

Microsoft a dépensé des milliards pour une alliance à plusieurs niveaux avec OpenAI, et Google évolue rapidement pour déployer des outils d’intelligence artificielle conçus en interne pour les consommateurs et les entreprises.

Amazon n’a pas non plus le premier grand modèle de langage populaire qui peut activer un chatbot ou un outil pour résumer des documents.

Selipsky a dit qu’il n’était pas concerné. Il a rejoint l’entreprise en 2005, un an avant le lancement des services de base d’AWS pour le calcul et le stockage. Faisant écho au fondateur et PDG de longue date d’Amazon, Jeff Bezos, Selipsky a déclaré que l’entreprise avait réussi en écoutant les clients.

« Amazon a eu de nombreux exemples dans son histoire où il a dit, nous allons nous concentrer sur les clients et avons la ferme conviction que nous allons travailler avec les clients, nous allons construire ce qu’ils veulent », a déclaré Selipsky. « Et si les gens veulent nous percevoir d’une certaine manière, on est incompris, ça va, tant que les clients comprennent où on va. »

L’un des défis auxquels Amazon est actuellement confronté consiste à répondre à la demande de puces IA. La société a choisi de commencer à construire des puces pour compléter les unités de traitement graphique de Nvidia , le leader dans l’espace. Les deux sociétés font la course pour obtenir plus d’approvisionnement sur le marché.

« Je pense que le monde entier manque à court terme de capacité de calcul pour faire de l’IA générative et de l’apprentissage automatique en général en ce moment », a déclaré Selipsky. Les gens sont impatients et la situation va s’améliorer dans les prochains mois, a-t-il ajouté.

Selipsky compte également sur un ralentissement des dépenses des clients dans le cloud, alors que les entreprises se préparent à l’incertitude économique actuelle.

« Beaucoup de clients sont en grande partie à travers leur optimisation des coûts, mais il y a eu d’autres clients qui sont encore en plein milieu », a-t-il déclaré. « Il est difficile de prédire exactement quand cette tendance particulière sera terminée. Mais nous sommes toujours au milieu. »

Pourtant, la tendance de l’IA est réelle, insiste-t-il. Pour Amazon, cet élan s’applique à son service d’IA générative Bedrock et à ses modèles Titan ainsi qu’au nouveau centre d’innovation.

« L’IA va être cette prochaine vague d’innovation dans le cloud », a-t-il déclaré. « Ce sera la prochaine grande chose qui poussera encore plus de clients à vouloir être dans le cloud. Vraiment, vous avez besoin du cloud pour l’IA générative. »

De plus, de la façon dont Selipsky le voit, AWS fournit une mesure de crédibilité en offrant une IA générative qui échappe aux autres dans l’espace.

« Je ne peux pas vous dire à combien d’entreprises du Fortune 500 j’ai parlé et qui ont interdit ChatGPT dans l’entreprise », a déclaré Selipsky. « Parce qu’au moins les versions initiales n’avaient tout simplement pas ce concept de sécurité d’entreprise. »

MONTRE: Le procès d’Amazon est un test de ce que la FTC considère comme des « schémas sombres »