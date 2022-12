AWS fait face à des clients sensibles aux coûts chez Reinvent alors que les craintes économiques augmentent

Amazone Les services Web ont été le plus grand moteur de croissance de sa société mère au cours de la majeure partie de la dernière décennie, prenant des affaires avec certains des plus grands fournisseurs de technologie au monde.

Mais alors que les entreprises sont confrontées à l’environnement économique le plus décourageant depuis la crise financière de 2008, ces chèques massifs qu’elles envoient à AWS pour leur infrastructure technologique font l’objet d’un examen plus approfondi.

Peter Kern, PDG d’une agence de voyages en ligne Groupe Expedia , voit le cloud comme un domaine dans lequel son entreprise peut réduire ses coûts fixes. Ces dernières années, Expedia a déplacé une partie considérable de ses opérations vers AWS à partir de centres de données sur site.

“Nous n’avons pas complètement optimisé le cloud”, a déclaré Kern lors de l’appel aux résultats de l’entreprise le mois dernier. “Nous avons transféré beaucoup de technologie dans le cloud, mais nous avons beaucoup de travail à faire.”

Les actions américaines sont sur le point de clôturer leur pire année depuis 2008. Les banquiers centraux ont continué de relever les taux d’intérêt pour faire face à la hausse des prix, ce qui a suscité l’inquiétude face à la détérioration économique des consommateurs et des entreprises. Les dirigeants sont en mode de préservation des liquidités pour apaiser Wall Street et s’assurer qu’ils sont en mesure de faire face à une éventuelle récession.

La Ligue nationale de football, qui utilise AWS pour produire des statistiques et des calendriers, élabore des plans conservateurs en matière de coûts, a déclaré Jennifer Langton, vice-présidente principale de la santé et de l’innovation de la NFL.

“Nous ne sommes pas à l’épreuve de la récession”, a déclaré Langton à CNBC lors d’une interview à la conférence annuelle des clients Reinvent d’AWS à Las Vegas cette semaine. La ligue négocie avec AWS les termes d’un accord pluriannuel renouvelé, et il y a certains domaines que son organisation souhaite prioriser, a-t-elle déclaré.

Amazon sait que les clients sont confrontés à des défis. Dans certains cas, les employés du cloud d’Amazon contactent les clients pour voir comment cela peut aider à optimiser les dépenses, a déclaré David Brown, vice-président d’AWS responsable du service informatique principal EC2. À d’autres moments, les clients contactent AWS, a-t-il déclaré.

AWS vient de connaître sa période d’expansion la plus lente depuis au moins 2014, l’année où Amazon a commencé à rendre compte des finances du groupe. Il a également manqué les estimations des analystes. Pourtant, la division a enregistré une croissance de 27,5 %, dépassant la croissance globale d’Amazon de 15 %. Et elle a généré 5,4 milliards de dollars de revenus d’exploitation, représentant plus de 100 % des bénéfices de sa société mère.

Avec un solde de trésorerie aussi important, AWS peut se permettre d’accommoder les clients à court terme si cela signifie plus d’affaires à l’avenir. L’entreprise a fait la même chose lors de la pandémie en 2020, lorsqu’Amazon a envoyé à certains utilisateurs un e-mail avec une offre de soutien financier.

AWS n’est pas le seul grand fournisseur de cloud à faire face aux contraintes budgétaires des clients. Au troisième trimestre, Microsoft La croissance de la consommation d’Azure s’est modérée alors que la société aidait ses clients à optimiser les charges de travail existantes, a déclaré la chef des finances Amy Hood en octobre. Amazon est le leader du marché du cloud computing, avec une part estimée à 39 %.

“Si vous cherchez à vous serrer la ceinture, le cloud est l’endroit pour le faire”, a déclaré le PDG d’AWS, Andy Selipsky, lors de sa présentation devant plus de 50 000 personnes mardi. Selipsky a déclaré que le déplacement des emplois informatiques vers le cloud pourrait aider les organisations à court de budget à économiser de l’argent, citant des clients Agco et Transporteur mondial .

Tout le monde n’est pas d’accord. L’année dernière, les investisseurs Sarah Wang et Martìn Casado de la société de capital-risque Andreessen Horowitz publié une analyse, montrant qu’une entreprise pourrait réduire ses coûts informatiques de moitié ou plus en ramenant les charges de travail du cloud vers des centres de données sur site.

Amazon essaie de donner aux clients des options pour réduire les coûts. Il propose des instances de calcul Graviton basées sur des puces basées sur Arm économes en énergie, une alternative moins coûteuse aux instances utilisant la norme DMLA et Intel processeurs.

“Des clients de toutes tailles ont adopté Graviton, et ils obtiennent jusqu’à 40 % de meilleures performances tarifaires simplement en déplaçant leurs charges de travail vers des instances Graviton”, a déclaré Selipsky. Il a dit AT&T L’unité DirecTV de a pu éliminer 20 % des coûts informatiques en adoptant les puces Graviton de la génération actuelle.

Selipsky Raconté Jon Fortt de CNBC dans une interview que les équipes d’AWS travaillent avec des clients qui essaient de devenir plus efficaces.

“Nous voyons certains clients qui se serrent la ceinture maintenant”, a déclaré Selipsky. Un exemple est le fabricant de logiciels d’analyse de données Palantir qui a déclaré le mois dernier que son bénéfice d’exploitation au troisième trimestre était supérieur aux attentes, principalement en raison de l’efficacité du cloud et du déploiement.

D’autres entreprises suivent la tendance. NetApp et VMware ont acquis des startups pour aider les entreprises à rationaliser leurs dépenses cloud. Sur le sol de l’exposition Reinvent, plusieurs entreprises faisaient la promotion de leurs capacités de réduction des coûts.

Piquant, qui annoncé un cycle de financement de 75 millions de dollars en septembre, a ajouté Sainsbury and Silicon Laboratories à sa liste de clients au cours du trimestre en cours. La technologie de l’entreprise peut ajuster automatiquement la quantité d’espace de stockage qu’une entreprise utilise pour éviter le gaspillage.

Le PDG Maxim Melamedov a déclaré que Zesty avait trouvé un tas de nouvelles pistes sur son stand Reivent, où la startup distribuait des bonbons, des chaussettes et des peluches et donnait aux visiteurs la chance de gagner des AirPods.

“Certains de mes gars ont perdu la voix”, a déclaré Melamedov. “Nous sommes 15 personnes constamment debout. Nous parlons constamment.”

REGARDEZ: Le PDG d’AWS, Adam Selipsky, parle de l’impact du ralentissement de l’économie et de la consommation du cloud