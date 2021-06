Awe a des avantages pour la santé pour notre bien-être. Comment l’ajouter à votre vie.

Nous considérons l’émerveillement comme une émotion réservée aux moments les plus extraordinaires – gravir une montagne, la naissance d’un enfant, une performance live exquise. Mais les chercheurs qui étudient la crainte disent que l’émotion ne devrait pas être associée uniquement à des événements rares. Les expériences quotidiennes de crainte, soutiennent-ils, devraient faire partie intégrante de la façon dont nous nous engageons avec le monde.

« Les grands moments que les gens ont dans leur vie vont produire de l’admiration, mais ce que beaucoup de recherches récentes montrent, c’est que même ces expériences plus quotidiennes d’admiration – juste en remarquant brièvement la beauté de la nature dans notre quartier ou dans notre arrière-cour – ces peut avoir un effet positif sur notre bien-être », a déclaré Craig Anderson, chercheur à l’Université de Washington à St. Louis qui a étudié la crainte dans la nature.

Nous nous sentons émerveillés lorsque nous rencontrons quelque chose avec des qualités si extraordinaires qu’il semble incompréhensible. Jennifer Stellar, professeure de psychologie à l’Université de Toronto dont les recherches portent sur la façon dont les individus et les groupes sociaux se développent, a déclaré que nous pouvons considérer les choses qui produisent la crainte comme étant à la fois vastes sur le plan de la perception – très grandes, par exemple, ou très puissantes – et exigeantes. un besoin d’accommodement – ce qui signifie qu’il ne s’assimile pas ou ne s’intègre pas parfaitement dans une catégorie existante dans notre esprit.

Mais nous n’avons pas besoin du Taj Mahal pour stimuler ce sentiment. Une œuvre d’art incroyable ou même une vidéo YouTube à couper le souffle peuvent également faire l’affaire.

Les chercheurs disent que la crainte a une gamme d’avantages pour la santé émotionnelle, sociale et physiologique. Il est démontré que la crainte nous rend plus heureux et contribue à une plus grande satisfaction dans la vie, nous fait nous soucier davantage des autres et augmente notre humilité.

La recherche a montré que la crainte peut nous faire réfléchir de manière plus critique, élargir notre perception du temps et conduire à moins de matérialisme. Anderson a fait des travaux montrant que la crainte peut aider les populations à risque, y compris les jeunes des communautés mal desservies et les vétérans militaires, à faire face aux symptômes et au stress du SSPT.

Arrêtez, faites une pause, soyez présent

La crainte est définie par la nouveauté et l’immensité, ce qui fait que les enfants sont parmi les plus susceptibles de la ressentir. Lorsque les adultes disent qu’ils aiment faire l’expérience du monde par procuration à travers les yeux de leurs enfants, ce qu’ils rencontrent vraiment, c’est le sentiment d’admiration de leurs enfants.

« Une super petite vidéo si vous ne l’avez pas vue, c’est des bébés qui traversent des tunnels », a déclaré Anderson. « Ils sont dans leurs sièges d’auto, et lorsque la voiture heurte ce tunnel, tout leur environnement change. Et ces expressions qu’ils font pour la plupart, ce sont des expressions impressionnantes de ‘Wow, quelque chose de fou vient de se passer qui a ne m’est jamais arrivé auparavant.' »

Les adultes peuvent également vivre des expériences quotidiennes de crainte, mais cela nécessite le bon état d’esprit. Les gens ont besoin de ralentir, de faire une pause, d’être présents et d’observer le monde qui les entoure. Il peut être difficile de ressentir de l’émerveillement quand tant de choses se disputent notre attention. Le stress et la rumination excessive peuvent rendre plus difficile de trouver des choses à admirer.

« Quand nous sommes au Grand Canyon, c’est suffisamment impressionnant pour attirer notre attention, peu importe ce que nous faisons d’autre, mais dans notre vie de tous les jours, quand une grande partie de notre attention est absorbée par les appareils mobiles, cela nous empêche de remarquer ces petites choses impressionnantes dans notre environnement », a déclaré Anderson.

La nature, l’art et la musique peuvent tous produire des expériences d’émerveillement quotidiennes

Stellar a souvent dit que les façons les plus quotidiennes de ressentir la crainte existent dans le domaine de la beauté. C’est pourquoi la nature est un tel élixir.

« Ce n’est peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais à l’occasion, pas tous les jours mais aussi pas rarement, je m’arrête net et j’apprécie un très beau coucher de soleil, quand les nuages ​​sont au bon endroit et que les couleurs sont magnifiques. C’est pas incompréhensible d’une manière qui n’a aucun sens pour vous, mais c’est quelque chose d’extraordinaire et en dehors de ce que je rencontre normalement, et c’est un peu un défi pour ma réflexion et une partie de la raison pour laquelle je pense que je m’arrête et Je le regarde et je le prends. »

Stellar a déclaré que la crainte peut également être trouvée dans une œuvre d’art visuel époustouflante ou dans une nouvelle chanson que vous ne pouvez pas arrêter d’écouter. Nous pouvons trouver des expériences de respect les uns envers les autres – dans les premiers pas d’un enfant, dans la gentillesse inattendue d’un étranger, dans la camaraderie d’autres personnes partageant les mêmes idées d’un mouvement social.

Les experts disent que cultiver des émotions positives est aussi important que d’apprendre à gérer les émotions négatives. Alors que certaines émotions positives attirent beaucoup d’attention – la plupart des gens comprennent qu’ils ont besoin de joie dans leur vie et que la gratitude a de nombreux avantages – la crainte est souvent considérée comme un bonus, plutôt que comme quelque chose d’important pour le bien-être.

« Les gens ont l’impression que c’est un luxe, parce que les types d’activités qui y sont associées – se promener dans la nature, aller à un concert, aller au musée, voyager – ce sont les choses que nous coupons en premier parce que nous ne n’avons pas d’argent ou nous n’avons pas le temps », a déclaré Stellar. « Mais… si cela a tous ces avantages, pourquoi ne pas prendre 15 minutes au coucher du soleil ? Pour sortir sur votre rebord, le toit de votre bureau, pour vous promener dans votre parc local, pour essayer d’avoir un aperçu de cela. »