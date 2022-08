Awara de Raj Kapoor traversant Rs 1 crore, PK d’Aamir Khan traversant Rs 300 crore, Prabhas’ Baahubali 2 traversant Rs 1000 crore et plus au box-office JALONS du cinéma indien

Les hits vont et viennent, les flops vont et viennent, les super hits, les blockbusters, les désastres, les grosseurs au-dessus de la moyenne, ils vont et viennent. Mais, très, très peu de films arrivent une fois dans une vie et changent à jamais la face du paysage cinématographique d’une nation. Et aucune quantité de critiques élogieuses ne peut y parvenir. Un facteur indéniable et incontestable, gravé dans la pierre pour tous les âges, crée une étape cinématographique inédite au box-office. Et au cours de plusieurs décennies de cinéma indien, relatant toutes les industries cinématographiques du pays dans toutes les langues, il y a eu une poignée de ces films (ce n’est pas tous les jours qu’un film marquant arrive) qui ont réécrit l’histoire au box national Bureau.

En tout, il n’y a eu que onze films marquants sur sept décennies au box-office indien (nous avons pris sept décennies car il est pratiquement impossible de rassembler des chiffres avant les années 50, et il est également logique de considérer la marque de 1 crore comme la premier jalon, qui n’a commencé qu’à partir de 1951).

Les années 80 ont été la pire décennie pour les jalons, aucun film n’ayant établi un nouveau jalon, tandis que les années 2010 ont été la meilleure décennie à ce jour avec jusqu’à quatre films créant de nouveaux jalons. Hum Aapke Hain Koun, sorti en 1994, et Baahubali 2 en 2017 se sont avérés être les plus grands sauts historiques en ce qui concerne les collections. De plus, neuf des dix films appartiennent à Bollywood, renforçant la domination de l’industrie cinématographique hindi dans le pays tandis qu’Aamir Khan est non seulement le seul acteur avec plusieurs films sur la liste, mais avec jusqu’à quatre d’entre eux, soulignant sa bonne volonté. avec le public à travers les données démographiques.

Sans plus tarder, voici les films marquants qui ont établi différents jalons pour le cinéma indien, y compris l’année de leur sortie et leurs collections au box-office (Remarque : il va sans dire que tous ces films sont des superproductions de tous les temps):

Awara (1951) – Rs. 1,25 crore net [1-crore landmark]

Mughal-E-Azam (1960) – Rs. 5,50 crore net [5-crore landmark]

Sholay (1975) – Rs. 15 crore net [15-crore landmark; no Indian movies touched the 10-crore landmark before it]

Hum Aapke Hain Koun (1994) – Rs. 72,47 crore net [50-crore landmark; no Indian movie touched the 25-crore landmark before it]

Gadar: Ek Prem Katha (2001) – Rs. 76,88 crore net [75-crore landmark]

Ghajini (2008) – Rs. 114,10 crore net [100-crore landmark]

3 Idiots (2009) – Rs. 201,37 crore net [200-crore landmark; no Indian movie touched the 150-crore landmark before it]

Dhoom 3 (2013) – Rs. 284,27 crore net [250-crore landmark]

PK (2014) – Rs. 340,80 crore net [300-crore landmark]

Baahubali (2015) – Rs. 420,05 crore net [400-crore landmark]

Baahubali 2 (2017) – Rs. 1115,60 crore net [1000-crore landmark; no Indian movie touched any landmark between 500 to 900 crore before it]

Alors, quel sera le prochain film indien à franchir une nouvelle étape au box-office, c’est-à-dire le cap des 1200 crores, et, plus important encore, un film peut-il battre le record de Baahubali 2 dans un avenir prévisible ? Doigts croisés…