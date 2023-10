A&W s’installe pour 15 millions de dollars suite à des réclamations publicitaires trompeuses : il reste quelques jours pour récupérer votre argent

Avez-vous acheté de la root beer ou du cream soda A&W au cours des sept dernières années ? Si tel est le cas, vous pourriez avoir droit à une partie des récentes Règlement de 15 millions de dollars. A&W Concentrate et sa société mère, Keurig Dr. Pepper, ont décidé de le faire. o résoudre les allégations selon lesquelles ils auraient fait des déclarations marketing trompeuses sur le type de vanille utilisé pour produire des types spécifiques de root beer et de cream soda.

Dans un procès en 2019les plaignants ont allégué que, puisque les root beers et les sodas à la crème A&W sont fabriqués avec une vanille artificielle appelée éthylvanilline, la société annonçant les boissons comme étant à base de vanille vieillie était trompeuse pour les « clients raisonnables ».

A&W Concentrate et Keurig Dr. Pepper n’ont été légalement réprimandés pour aucune allégation, et ils soutiennent que la publicité sur les produits de root beer et de soda à la crème que la société produit est « véridique, précise » et conforme aux exigences de la Food and Drug Administration. Le procès a été réglé pour éviter toute dépense supplémentaire, ont indiqué les sociétés. Keurig Dr. Pepper n’a pas répondu à la demande de commentaires supplémentaires de CNET.

Si vous pensez être admissible à soumettre une réclamation, lisez la suite pour savoir combien vous pourriez obtenir du règlement et la date limite pour soumettre votre réclamation.

Qui peut présenter une réclamation ?

Si vous avez acheté l’un des produits suivants aux États-Unis entre le 7 février 2016 et le 2 juin 2023, vous pouvez soumettre une réclamation.

Bière de racine A&W, régulière

Bière de racine A&W, régime

Bière de racine A&W, Zero Sugar

Bière de racine A&W, Dix

Soda à la crème A&W, régulier

Soda à la crème A&W, régime

Soda à la crème A&W, Zéro Sucre

Notez que pour être éligibles, les produits doivent avoir été achetés pour un usage personnel, et non pour la revente, et doivent porter l’inscription « fabriqué avec de la vanille vieillie ».

Combien puis-je obtenir d’A&W ?

Il y a trois niveaux différents vous pourriez y être lorsque vous soumettez une réclamation. Ils dépendent de la présence ou non d’une preuve d’achat. Il est important de savoir qu’il y a un plafond de 15 millions de dollars pour le procès – votre paiement pourrait donc être réduit pour garantir que le règlement ne dépasse pas 15 millions de dollars.

Le niveau 1 concerne les réclamations sans preuve d’achat. Si vous n’avez aucune preuve d’achat pour votre réclamation, vous recevrez 5,50 $ par foyer.

Le niveau 2 est mixte, pour les réclamations qui comportent ou non une preuve d’achat. Si vous appartenez à ce niveau mixte, vous aurez la garantie d’un minimum de 5,50 $ et vous recevrez 50 cents supplémentaires par unité accompagnée d’une preuve d’achat valide. Vous pouvez réclamer jusqu’à 39 unités avec une preuve d’achat pour un paiement allant jusqu’à 25 $ (incluant le minimum de 5,50 $).

Le niveau 3 concerne les réclamations appuyées par une preuve d’achat. Vous avez la garantie d’un minimum de 5,50 $, et pour chaque unité que vous soumettez sur 11 unités, vous recevrez 50 cents. Vous pouvez soumettre jusqu’à 50 unités avec preuve d’achat, pour un maximum de 25 $ (y compris le minimum de 5,50 $).

Comment puis-je déposer une réclamation ? Quand dois-je déposer ma demande ?

Vous pouvez soumettre un formulaire de réclamation en ligne sur le site Web du règlement ou vous pouvez imprimer un formulaire, le remplir et le poster à :

Sharpe c.A&W Concentrate Co.

Kroll Settlement Administration LLC

Boîte postale 225391

New York, New York 10150-5391

Votre réclamation doit être soumise ou oblitérée par la poste avant 23 h 59 le 18 octobre 2023.

Quand vais-je recevoir mon argent ?

Une audience d’approbation finale est prévue pour le 19 octobre 2023. Tous les paiements seront effectués après cette date, mais le processus pourrait être retardé par des appels.