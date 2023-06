Avtar Singh Khanda, l’assistant proche d’Amritpal Singh, décède au Royaume-Uni

Le séparatiste khalistanais Avtar Singh Khanda, un proche associé du prédicateur radical emprisonné Amritpal Singh, est décédé aujourd’hui au Royaume-Uni.

Des sources affirment qu’Avtar Singh Khanda a été admis dans un hôpital de Birmingham après s’être plaint de malaise lundi.

La cause exacte de la mort du séparatiste n’est pas encore claire. Certains rapports suggèrent qu’il souffrait d’un cancer du sang.

Avtar Singh Khanda avait mené les manifestations au haut-commissariat indien à Londres plus tôt cette année alors qu’Amritpal Singh était en fuite.

En mars, le drapeau indien massif a été abattu au haut-commissariat indien par des séparatistes khalistanais, protestant contre la répression policière d’Amritpal Singh.

Des vidéos de téléphones portables publiées sur les réseaux sociaux montraient des manifestants escaladant le bâtiment et enlevant le drapeau indien. Avtar Singh Khanda a été vu en train de diriger la manifestation dans les vidéos.

L’Inde avait vivement protesté contre l’incident, affirmant que « l’indifférence » du gouvernement britannique envers les diplomates et le personnel indiens était « inacceptable ».

Après avoir échappé à la police du Pendjab pendant 35 jours, le prédicateur séparatiste et radical Amritpal Singh s’est rendu dans un Gurdwara à Moga, au Pendjab, le 23 avril.

La police du Pendjab avait lancé une répression massive contre Amritpal Singh et les membres de sa tenue « Waris Punjab De » le 18 mars, un mois après que le séparatiste et ses partisans ont fait irruption dans un poste de police avec des épées et des fusils pour la libération de l’un de ses assistants. Six policiers ont été blessés dans l’affrontement.

L’action « top secrète » était un effort coordonné entre le Pendjab dirigé par le parti Aam Aadmi, le Centre et l’Assam gouverné par le BJP, ont déclaré des responsables. Des sources affirment que le ministre en chef du Pendjab, Bhagwant Mann, avait discuté du plan d’arrestation d’Amritpal Singh avec le ministre de l’Intérieur, Amit Shah, lors d’une réunion le 2 mars.

Des sources du ministère de l’Intérieur ont déclaré qu’Amritpal Singh prévoyait de lancer une procession dans tout l’État pour baptiser les jeunes afin de commettre des attentats-suicides. Le prédicateur radical utilisait des centres de désintoxication pour stocker des armes provenant illégalement du Pakistan, ont-ils déclaré.