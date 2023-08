Avril Lavigne obtiendra une étoile sur l’Allée des célébrités canadiennes

Avril Lavigne fait partie des cinq nouvelles intronisées à l’Allée des célébrités canadiennes.

Le Walk of Fame célèbre son 25e anniversaire cette année, et dit l’auteur-compositeur-interprète qui est devenu célèbre avec des succès tels que Compliqué et Sk8er Boi sera l’un des Canadiens remarquables qu’il honorera.

L’actrice prolifique crie/métisse Tantoo Cardinal obtiendra également une étoile sur le Walk of Fame au centre-ville de Toronto en reconnaissance d’une carrière qui s’étend sur cinq décennies et verra son étoile dans le prochain film de Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune.

Il en sera de même pour Gary Slaight, philanthrope et incontournable de l’industrie de la diffusion, ainsi que Michael Budman et Don Green, les cofondateurs de la marque de style de vie en plein air Roots.

L’Allée des célébrités canadiennes célébrera son anniversaire avec un événement spécial prévu pour le 2 décembre, qui sera diffusé sur CTV à une date ultérieure.

L’organisation avait précédemment annoncé que la vedette de la LNH Connor McDavid et le commentateur télé Rick Mercer seraient intronisés cette année.

Il dit qu’il annoncera plus d’intronisés dans les mois à venir.