Avril Lavigne honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame : “Je me sens très bénie et reconnaissante”

Avril Lavigne a été honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame mercredi et a admis qu’elle ne pouvait pas croire que cela se produisait.

L’auteure-compositrice-interprète canadienne a déclaré en exclusivité à Fox News Digital qu’elle n’aurait jamais imaginé qu’elle recevrait cet honneur lorsqu’elle a commencé sa carrière musicale à l’âge de 16 ans. Elle se souvient avoir visité la rue historique pour la première fois lorsqu’elle était adolescente, après avoir sorti du lycée dans le but de devenir chanteur.

Lavigne a apporté une photo d’elle-même de ce voyage portant le même sweat à capuche qu’elle portait lors de la cérémonie.

“Je veux dire, avoir une étoile aujourd’hui sur le Hollywood Walk of Fame est un rêve absolu devenu réalité, je n’arrive pas à y croire. J’ai visité LA, Hollywood, pour la première fois quand j’avais 16 ans, et c’est moi ici photographié lors de ce voyage . Je portais ce sweat à capuche, qui était mon sweat à capuche préféré au lycée”, a-t-elle déclaré. “Jamais dans un million d’années je n’aurais pensé avoir une star, et je me sens très béni et reconnaissant et je suis heureux de faire de la musique encore aujourd’hui.”

Son ami et collègue musicien Machine Gun Kelly était présent à la cérémonie, et il n’a pas pu s’empêcher de féliciter son ami tout en parlant avec Fox News Digital. Il dit qu’il espère toujours écrire des chansons qui résonnent autant chez les fans que les siennes.

Il a également complimenté le dévouement de Lavigne à rester réel avec ses fans, affirmant qu’elle ne fait jamais de spectacle et qu’elle est toujours authentique. “[She is] bien au-delà d’une image et c’est vraiment une rock star”, a-t-il partagé.

“Ces chansons sont dans ma vie depuis avant même que j’aie des poils sur les bras. Rien qu’en pensant au fait qu’elle a écrit ces chansons à 17 ans, ce sont des chansons que j’ai maintenant à 30 ans, je m’efforce d’écrire”, a-t-il déclaré. . “C’est tellement approprié. C’est ce que vous voulez imaginer avoir des étoiles sur le Hollywood Walk of Fame, c’est quelqu’un qui vient dans la ville des rêves et y parvient.”

Lavigne a également expliqué à quel point il était spécial d’avoir pu honorer l’icône de la musique country Shania Twain récemment aux ACM Honors. Elle a rappelé à quel point c’était incroyable de jouer avec Twain alors qu’elle n’avait que 14 ans et comment cette performance l’a aidée à progresser dans sa carrière.

“J’étais juste à l’ACM Honors. Je viens d’honorer Shania Twain avec le Poet Award et j’ai interprété sa chanson” No One Needs to Know “”, a déclaré Lavigne. “J’ai chanté sur scène avec elle quand j’avais 14 ans. J’ai gagné un concours par l’intermédiaire d’une station de radio locale pour chanter avec elle. Bien sûr, cela m’a été très utile et a créé un buzz autour de moi.”

Elle a poursuivi en disant à quel point c’était incroyable pour Twain d’aider des artistes prometteurs comme ça, la qualifiant d’inspiration.

“Je pense que c’est tellement cool qu’elle fasse ça pour les jeunes artistes”, a déclaré Lavigne. “Elle est incroyable, elle m’a beaucoup inspiré. C’est une compositrice incroyable et c’est une Canadienne qui botte des fesses.”