Avril Lavigne et Tyga se séparent après 3 mois de fréquentation – Hollywood Life

Avril Lavigne et Tyga ont rompu, selon un rapport du 20 juin de TMZ. L’ancien couple, qui a confirmé leur relation en mars, se serait séparé « il y a quelques semaines ». Avril, 38 ans, et Tyga, 33 ans, ont pris une « décision mutuelle » de rompre après que leur romance « ait suivi son cours ». TMZ revendiqué. La publication a rapporté qu ‘ »il n’y a pas de rancune » entre Avril et Tyga, et « ils sont toujours en bons termes » après leur séparation.

Avril et Tyga ont été liés pour la première fois en février, lorsqu’ils ont dîné au Nobu Malibu. Ensuite, ils ont été aperçus ensemble à plusieurs événements de la Fashion Week de Paris. Le chanteur punk rock et le rappeur ont confirmé leur relation en emballant le PDA et en s’engageant dans une séance de maquillage torride à Paris le 6 mars. Plus tard ce mois-là, Avril et Tyga se sont tenus la main en arrivant à Kyrie Irvingla fête d’anniversaire de à Hollywood. Avril a finalement posté Tyga sur son Instagram en mai, partageant une photo du duo en train de s’étreindre sur scène alors qu’Avril se préparait pour son dernier spectacle. Amour Sux Tournée européenne.

La romance de l’ancien couple est survenue dans la foulée de la séparation d’Avril de la chanteuse et ancienne fiancée Mod Soleil, 36 ans. Elle a révélé qu’ils s’étaient séparés fin février, juste au moment où Mod Sun partait pour sa tournée. Une source a dit PERSONNES que la rupture tardait à venir. « Avril et Mod Sun ont été allumés et éteints au cours des deux derniers mois, mais ne sont plus ensemble en tant que couple », ont-ils déclaré. A l’époque, le PERSONNES La source a également affirmé qu’il n’y avait rien de romantique entre Avril et Tyga, qui sont allés à leur rendez-vous Nobu avant que la rupture d’Avril et Mod Sun ne soit confirmée.

Avant sa relation avec Mod Sun, Avril était mariée au chanteur de Nickelback Chad Kroeger48 ans, de 2013 à 2015. Son premier mariage était avec le chanteur principal de Sum 41 Deryck Whibley de 2006 à 2010. Avril est restée en bons termes avec ses deux ex-maris.

