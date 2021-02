C’est pas compliqué: Mod Sun et Avril Lavigne sont vraiment un couple.

Les deux ont été photographiés se tenant la main alors qu’ils entraient dans le steakhouse BOA de West Hollywood le 12 février, où Mod Sun – de son vrai nom Derek Smith– fêtait la sortie de son nouvel album Internet a tué la Rockstar. Le duo portait des masques assortis avec le nom de l’album écrit dessus à la fête. Selon TMZ, le rappeur a également ramassé pour 100 $ de fleurs pour l’artiste « Sk8r Boi » deux jours avant la Saint-Valentin.

Avril ne célébrait pas seulement la musique de son petit ami: Avril elle-même est en vedette sur la chanson « Flames ».

Ce n’est pas seulement son album que Mod Sun a repris vendredi: l’artiste « I Remember Way Too Much » a également montré son tatouage du nom d’Avril sur la nuque.

En plus de célébrer le quatrième album de Mod Sun, Avril s’est assurée de publier sur la nouvelle version de son histoire Instagram. Le 12 février, elle a partagé la pochette de l’album avec la légende: « Félicitations @modsun Internet a tué l’album Rockstar aujourd’hui! »