Avril Lavigne embrasse Tyga sur scène au milieu de la fin de sa tournée mondiale: Photos – Hollywood Life

Crédit image : MEGA

Rien ne dit en amour comme assister au soundcheck de votre petite amie ! Tout en partageant une mise à jour de la vie à travers des photos via Instagram le 11 mai, Avril Lavigne38 ans, a donné à ses fans un aperçu de la façon dont elle passe son temps avec son petit ami, Tyga, 33 ans. « Lyfe Lately », a-t-elle sous-titré le carrousel de photos, accompagné d’un emoji au cœur noir et orange. Dans la quatrième diapositive, elle et le hitmaker « Taste » se sont embrassés dans un adorable câlin sur scène alors qu’elle se préparait pour le spectacle final d’elle Amour Sux Tournée européenne.

Bien que Tyga dominait sa principale dame, on pouvait la voir portant un pull noir et un pantalon cargo noir. Avril a lié le look avec des claquettes noires floues confortables, tandis que la femme de 33 ans a opté pour un sweat à capuche noir et un pantalon cargo assorti. La beauté blonde s’est également rendue sur Twitter pour partager un message supprimé depuis, cependant, elle avait inclus une nouvelle photo dans ce carrousel avec le rappeur. Dans l’instantané distinct, Avril et Tyga ont été vus en train de grignoter un McDonald’s tout en se prélassant dans son somptueux bus de tournée.

Dans la deuxième diapositive du post de la chanteuse « Compliquée », elle a donné aux fans une vue plutôt effrontée, alors qu’elle posait devant un miroir avec la partie supérieure de ses fesses visible. Avril s’est plissé pour la pose emblématique du visage de baiser tout en montrant son string. Après avoir partagé la série de photos sur les réseaux sociaux, bon nombre de ses 12,3 millions de followers ont répondu aux commentaires pour réagir à sa mise à jour « lyfe ».

« J’ai passé le meilleur moment hier soir !!! », a plaisanté un fan, faisant apparemment référence au spectacle d’Avril à Londres le 10 mai. Un autre fan n’a pas pu s’empêcher de s’extasier sur le spectacle de la chanteuse la veille au soir. « Je t’ai vu hier soir et ça a fait ma vie honnêtement !! Votre musique m’a sauvé il y a 15 ans », ont-ils écrit. Pendant ce temps, dans un commentaire séparé, l’un de ses admirateurs l’a qualifiée de «légende littérale», tandis qu’un quatrième a ajouté: «Belle Avril!»

Tyga et la princesse punk autoproclamée sont liés de manière romantique depuis début mars, lorsqu’ils ont été aperçus ensemble à plusieurs événements de la Fashion Week de Paris. Plus tard, ils ont apparemment confirmé leur relation en emballant le PDA et en s’engageant dans une séance de maquillage torride à Paris (voir les photos ici). Leur romance naissante fait suite à la séparation d’Avril de la chanteuse et ancienne fiancée Mod Soleil36. Les anciens tourtereaux ont annulé leurs fiançailles, ses représentants ont confirmé à Page 6 le 21 février. Avant cela, elle était mariée au chanteur de Nickelback Chad Kroeger48 ans, de 2013 à 2015.

