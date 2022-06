Avortement : les Canadiens accueillent les Américains qui demandent une intervention

Avec l’annulation de Roe c. Wade ouvrant la porte à l’interdiction de l’avortement aux États-Unis, les Tiktokers canadiens sont accueillant Les Américains qui envisagent de voyager au nord de la frontière pour se faire avorter.

« À mes meilleurs amis américains : j’habite à 20 minutes de la frontière du Michigan », a écrit un utilisateur de TikTok dans une publication vidéo. « Si vous voulez venir « voir mes vaches » pour le week-end, faites-le moi savoir. Je peux vous donner un espace sûr pendant que vous vous remettez de “voir mes vaches”.

Les TikTokers canadiens, utilisant le hashtag #wegodowntogether, offrent aux Américains un endroit où séjourner et se rétablir, souvent sous le couvert d’une activité anodine, comme « camper » ou « rendre visite à des amis ».

“Je suis à 90 minutes de la frontière américaine à Niagara Falls et de la région viticole”, a écrit un autre TikToker. “Mes 4 sœurs et moi aimerions faire une “dégustation de vin” avec vous et passer quelques jours à récupérer. Sortons dehors. Nous vous tenons.

Mais quelles sont les implications juridiques du fait que les Américains recherchent réellement la procédure médicale au Canada ?

Pam Hrick, avocate générale du Women’s Legal Education and Action Fund, affirme que les problèmes qui pourraient survenir dépendent de l’État d’où viennent les Américains.

“Il n’y a aucun problème juridique pour entrer dans le pays et accéder à cette procédure de soins de santé”, a-t-elle déclaré mardi à CTV’s Your Morning. «Mais il y a de nouvelles lois en ce moment aux États-Unis, criminalisant le franchissement des frontières pour se faire avorter là où c’est légal. Cependant, cela pourrait changer. Il sera donc important pour les personnes qui recherchent la procédure de se renseigner auprès des fournisseurs de soins d’avortement locaux et des soutiens pour comprendre quel est l’état de la loi au moment où ils réfléchissent à l’accès.

Hrick a également souligné que, bien que les soins de santé au Canada n’aient pas de paramètres juridiques qui restreignent les procédures d’avortement, les complications d’accès sont toujours une réalité pour de nombreux Canadiens.

« En ce moment, ici au Canada, nous avons également des problèmes d’accès. Il n’y a pas de lois applicables aux soins d’avortement, et ils sont traités comme des soins de santé », a déclaré Hrick.

« Que vous puissiez ou non accéder à ces soins de santé dans ce pays dépend de l’endroit où vous vivez, si vous pouvez vous absenter du travail et si vous devez voyager pour accéder à un avortement, s’il existe des prestataires locaux dans votre communauté. Ce n’est donc vraiment pas équitable dans tout le pays, et nous devons prendre des mesures urgentes pour y remédier », a-t-elle ajouté.

Carolyn Egan, de la Coalition pour le droit à l’avortement du Canada, a déclaré que les Américains souhaitant avorter devraient payer eux-mêmes les procédures, ce qui n’affecterait pas le système de santé canadien.

«Nous avons maintenant des situations où les cliniques de Toronto proposent des avortements, principalement pour des personnes qui pourraient être internationales. Ils paient directement à la clinique. Ce n’est donc pas une dépense pour [Canada’s] système de soins de santé. Si des femmes choisissent de venir ici des États-Unis, elles n’auront pas accès aux avortements à l’hôpital. Ils iraient dans les cliniques autonomes », a-t-elle expliqué

Malgré la tendance virale sur TikTok, Egan dit que le nombre d’Américains venant au Canada pour la procédure est “assez faible”.

« Pour la plupart, les Américains n’ont pas de passeport. Il y aura généralement des femmes plus vulnérables issues des communautés à faible revenu, des communautés noires et hispaniques, et nous comprenons qu’elles auront accès aux procédures dans un autre État », a-t-elle déclaré.

« Il est certain que les Canadiens seront heureux de les accueillir s’ils viennent », a ajouté Egan.