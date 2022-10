Avortement, inflation et fusils d’assaut : élections de mi-mandat et guerre de campagne aux États-Unis

Les publicités de la campagne électorale de mi-mandat aux États-Unis sont devenues virales ces dernières semaines.

Les publicités font référence à des questions telles que le droit à l’avortement, le sexe, la criminalité et les armes à feu.

Les candidats démocrates et républicains utilisent les publicités non seulement pour gagner du soutien, mais aussi pour salir leurs rivaux.

D’une grand-mère rappeuse à des fusils d’assaut, les candidats aux élections américaines de mi-mandat se sont battus sur les ondes avec des cascades virales pour se démarquer auprès des électeurs.

Voici un aperçu de certaines des annonces de campagne dont on parle le plus :

Avortement

La candidate démocrate à la Chambre des représentants, Katie Darling, s’est prononcée en force pour dénoncer la quasi-interdiction de l’avortement dans son État de Louisiane. Dans une publicité, elle inclut des images d’elle en train d’accoucher.

Depuis que le droit national à l’avortement a été annulé par la Cour suprême des États-Unis en juin, l’avortement est au cœur des messages démocrates.

Parmi les publicités les plus frappantes figurait celle du représentant californien Eric Swalwell montrant une famille en train de dîner joyeusement ensemble lorsque la police frappe à la porte.

Un policier dit à la mère :

J’ai un mandat d’arrêt contre vous… pour interruption illégale de grossesse.

La femme effrayée est menottée pendant que son bébé pleure.

Si les références à l’avortement sont plus rares à droite, de nombreux républicains soulèvent la question, accusant leurs rivaux de vouloir “continuer à tuer des bébés”.

Armes et criminalité

Plus souvent dans les publicités républicaines, les armes à feu occupent le devant de la scène.

À un endroit, la gouverneure de l’Alabama, Kay Ivey, âgée de 78 ans, qui se présente pour être réélue, sort du rouge à lèvres, un iPhone et un petit revolver – un “petit Smith & Wesson .38” – de son sac à main.

La représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, fervente partisane de l’ancien président Donald Trump, pose dans une vidéo dans un hélicoptère berçant un fusil d’assaut, comparant le camp rival à des porcs sauvages.

Elle dit:

Les démocrates ne sont pas les seuls à détruire la capacité des agriculteurs à mettre de la nourriture sur la table. Nous avons des porcs sauvages qui détruisent les champs des agriculteurs, alors nous avons décidé d’aller chasser le porc.

Un clip de campagne de Jerone Davison, qui a perdu la primaire républicaine en Arizona pour la Chambre, a également fait forte impression.

“Les démocrates aiment dire que personne n’a besoin d’un AR-15 pour se défendre, que personne ne pourrait avoir besoin des 30 rounds”, déclare l’espoir de la Maison afro-américaine, alors que des hommes encapuchonnés vêtus de robes blanches évoquant l’avancée du Ku Klux Klan d’un air menaçant vers sa maison.

“Mais quand ce fusil est la seule chose qui se dresse entre votre famille et une douzaine de démocrates en colère dans les cagoules du Klan, vous pourriez avoir besoin de ce semi-automatique et des 30 cartouches”, ajoute-t-il, portant des lunettes de soleil et un AR-15.

Le crime figurait également en bonne place dans les publicités, les républicains accusant leurs concurrents de laxisme et cherchant à priver la police de financement.

“Regardez si vous détestez les flics simplement parce qu’ils sont flics, la prochaine fois que vous aurez des ennuis, appelez un crackhead”, déclare le sénateur louisianais John Kennedy dans une publicité.

Économie et inflation

Avec une inflation élevée depuis plusieurs décennies en tête de liste des préoccupations des Américains selon les sondages, de nombreuses publicités avec des images de candidats poussant des caddies dans les supermarchés ou à la pompe tout en analysant les politiques du président Joe Biden ont martelé la messagerie républicaine.

Le représentant républicain de l’Ohio, Steve Chabot, a déclaré :

Le programme extrême de Nancy Pelosi a frappé nos familles avec des coûts croissants.

Sur les coûts élevés des produits de base, une guerre des “crudités” a opposé deux candidats au Sénat de Pennsylvanie, le riche républicain Mehmet Oz étant ridiculisé pour une vidéo dans laquelle il visite une balustrade d’allée de légumes de supermarché contre Biden pour les prix.

Oz, un ancien animateur de télévision, utilise le terme français “crudites” dans l’annonce – créant une occasion en or pour son rival démocrate John Fetterman de lui reprocher d’être bourgeois.

“En PA, nous appelons cela un plateau de légumes”, a répliqué Fetterman.

En Géorgie, le démocrate Raphael Warnock s’est filmé debout dans un conteneur jusqu’à la taille dans un tas de cacahuètes alors que de nouvelles pluies tombaient sur lui au nom de la protection des agriculteurs.

Identité de genre et libertés

L’identité de genre et la “protection de nos enfants” étaient d’autres thèmes mis en avant dans les publicités, en particulier parmi les républicains qui s’opposaient au soi-disant “réveil”.

La candidate au Sénat de l’État de l’Utah, Linda Paulson, une grand-mère de 35 ans âgée de 80 ans, a publié une vidéo d’elle en train de rapper devant un drapeau américain.

Elle chante:

J’aime Dieu et la famille et la Constitution… Mais dans les écoles, ils font pression pour de nouvelles croyances. Et juste pour clarifier, en tant que femme adulte, je sais ce qu’est une femme.

Du côté démocrate, d’autres libertés ont occupé le devant de la scène, avec le candidat de la Louisiane au Sénat Gary Chambers, qui soutient la légalisation du cannabis, apparaissant dans une vidéo en train de fumer un gros joint.

Et dans un clip saisissant, le démocrate du Kentucky Charles Booker, un candidat afro-américain au Sénat, apparaît avec un nœud coulant autour du cou pour viser son rival Rand Paul, qui a autrefois bloqué la législation visant à faire du lynchage un crime fédéral.

“Le choix ne pourrait pas être plus clair”, dit-il, le bruit d’une corde tendue grinçant avant qu’il ne retire la boucle de son cou.