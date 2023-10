Avortement CVS

Nous vous le disons tout de suite, cette histoire est sur le point de faire monter votre tension artérielle.

Timika Thomas voulait fonder une grande famille et après avoir donné naissance à quatre enfants en bonne santé, elle et son mari ont décidé d’essayer d’en avoir un de plus. Cependant, selon 8ActualitésMaintenant, ce rêve ne s’est jamais réalisé à cause d’une énorme « erreur humaine » commise par des techniciens en pharmacie très incompétents. En 2019, après avoir subi deux grossesses extra-utérines et l’ablation des trompes de Fallope, Thomas a choisi de se soumettre au processus de fécondation in vitro pour tenter de créer son cinquième et dernier enfant. Après avoir reçu plusieurs injections, Thomas a pensé qu’il valait mieux lui donner « du repos » et passer à un suppositoire vaginal et à des médicaments sur ordonnance pour que son corps produise des hormones de grossesse. C’est à ce moment-là que les choses sont devenues très à gauche.

Après avoir pris les médicaments qui lui ont été administrés à la succursale CVS de W. Craig Road et Camino Al Norte au nord de Las Vegas…

« J’ai commencé à avoir de très fortes crampes », a déclaré Thomas à 8NewsNow. Habituée au processus de FIV, elle s’attendait à des crampes, mais ce n’était pas la douleur qu’elle s’attendait. « Mes crampes allaient au-delà de ça », a-t-elle déclaré. «C’était extrême. C’était douloureux. »

En vérifiant le flacon et en recherchant le nom des médicaments en ligne, Thomas a fait une découverte déchirante…

« La première chose que j’ai lue, c’est qu’il est utilisé pour les avortements », a déclaré Thomas.

Elle a continué:

«Ils viennent de tuer mon bébé», se disait-elle à l’époque. « Mes deux bébés, parce que j’ai transféré deux embryons. »

La chaîne d’événements qui a conduit à ce moment ne peut être décrite que comme une drôle de comédie d’erreurs. Tout d’abord, une technicienne en pharmacie a supposé qu’elle connaissait le nom des médicaments recherchés par Thomas et a introduit le mauvais médicament dans le système informatique. Un deuxième pharmacien n’a pas réussi à détecter l’erreur initiale. Un troisième pharmacien n’a offert à Thomas aucun conseil concernant les médicaments lorsqu’elle est allée les chercher.

« Il [the error] auraient été attrapés car ils auraient alors dû avoir le médicament à la main », a déclaré Thomas. « Et ils auraient dit : « Oh, c’est du Misoprostol ou du Cytotek, avez-vous déjà pris ça ? Et j’aurais dit « non ». »

Thomas témoignera ensuite et déposera une plainte auprès du Conseil de pharmacie de l’État du Nevada qui infligera une sanction relativement légère à CVS et aux techniciens impliqués en infligeant une amende de 10 000 $ (le maximum autorisé par l’État) et en suspendant temporairement les licences des techniciens jusqu’à ce que les restitutions sous forme d’amendes et d’éducation sont achevées.

CVS a publié la déclaration suivante à 8ActualitésMaintenant concernant l’incident ;

«Nous avons présenté nos excuses à notre patient pour l’incident de prescription survenu en 2019 et avons coopéré avec le Nevada Board of Pharmacy dans cette affaire. La santé et le bien-être de nos patients sont notre priorité numéro un et nous avons mis en place des politiques et procédures complètes pour soutenir la sécurité des ordonnances. Les erreurs de prescription sont très rares, mais si elles se produisent, nous prenons des mesures pour en tirer les leçons afin d’améliorer continuellement la qualité et la sécurité des patients.

Laissez Timika Thomas le dire : « Tout ce que j’ai eu, c’est un désolé… ça ne sera jamais assez bien. »

Nous espérons qu’elle pourra rassembler les ressources nécessaires pour poursuivre le chien en justice hors de CVS pour sa douleur, sa souffrance et sa détresse émotionnelle.