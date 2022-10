Avons-nous vraiment besoin d’une autre émission sur Jeffrey Dahmer ?

La nouvelle série Netflix Dahmer — Monstre: L’histoire de Jeffrey Dahmer a un titre presque aussi long que la piste des émissions et des films Dahmer qu’il suit.

La série du scénariste-réalisateur Ryan Murphy arrive environ cinq ans après le long métrage Mon ami Dahmer (à propos des années de lycée du tueur en série de Milwaukee), lui-même une adaptation d’un roman graphique de l’ami d’enfance et dessinateur Derf Backderf.

Ce livre est arrivé en 2012, la même année que le documentaire Les dossiers de Jeffrey Dahmer, qui regardait Dahmer du point de vue d’un détective qui l’a interrogé ainsi qu’un voisin. Deux ans auparavant, Jeremy Renner, en début de carrière, avait assumé le rôle dans Dahmer, du réalisateur David Jacobson.

Bien sûr, ce ne sont pas les seuls médias à son sujet. En fait, ce ne sont que ceux que j’ai vus moi-même. Parallèlement, il y a tellement d’émissions spéciales télévisées, de livres et de podcasts analysant un homme qui a assassiné 17 personnes – principalement des hommes noirs – qu’il est devenu difficile d’imaginer qu’il y a beaucoup plus de terrain à couvrir. Même avec Renner Dahmerqui a reçu un accueil critique généralement positif, le Seattle Times lui a reproché de n’offrir “aucune idée qui n’ait pas déjà été débattue en profondeur dans les médias”, publiée 20 ans avant Monster.

Et Netflix en propose déjà une autre : la nouvelle saison de Joe Berlinger Conversations avec un tueur La série a été créée vendredi avec un accent sur Dahmer, après avoir précédemment dressé le profil des tueurs en série Ted Bundy et John Wayne Gacy.

Bien que Berlinger ait dit dans une entrevue récente il ignorait complètement l’autre émission en faisant la sienne, il était “sûr que Netflix l’avait programmée en pensant à l’émission de Murphy”.

Le tueur en série Ted Bundy salue les journalistes après avoir été informé de son inculpation par un grand jury en 1978. (The Associated Press)

La surabondance d’émissions sur Dahmer n’est que la pointe de l’iceberg. Lui, avec Bundy et Gacy, sont les trois tueurs les plus connus de ce que l’historien d’investigation et auteur Peter Vronksy appelle “l’âge d’or du meurtre en série”.

Les trois décennies entre 1970 et 1999 ont vu environ 88% de tous les tueurs en série américains, a-t-il dit, et ont jeté les bases de leur transition vers ce que l’on pourrait malheureusement appeler la célébrité.

“Ils ont presque un statut mythique”, a déclaré Vronksy, l’auteur de plusieurs livres sur l’histoire des tueurs en série, “parce que nous en savions si peu sur eux, ils étaient si mystérieux”.

La raison pour laquelle il y a tant de productions maintenant a à voir avec cet “âge d’or” et ce qui s’est passé après.

La concentration de ces tueurs et leur omniprésence dans les nouvelles ont pris fin avec Dahmer, qui a été arrêté en 1991, dit Vronksy. Il était “le dernier de l’ère épidémique” aux États-Unis

Après lui, la nouveauté du phénomène a commencé à s’estomper, tout comme les reportages sur les tueurs en série. Les meurtres en série eux-mêmes ont également diminué, a déclaré Vronsky, en raison peut-être du fait que les auteurs ont été arrêtés plus tôt, de l’omniprésence des téléphones portables et d’une baisse des meurtres en général.

La regrettée auteur Michelle McNamara, qu’on voit ici avec son mari, le comédien Patton Oswalt, assister à la 17e édition des Critics’ Choice Movie Awards à Los Angeles le 12 janvier 2012. Son livre sur le violeur de la région de l’Est a précédé de peu l’arrestation du tueur en série et a conduit à un documentaire de HBO. (Matt Sayles/Associated Press)

Mais au début des années 2000 l’intérêt pour eux, et le vrai crime en général, avait de nouveau explosé.

“Il y a eu une énorme augmentation de la popularité, et [in] vrai crime dans tous les domaines », a déclaré le cinéaste et auteur basé à Chicago, John Borowski, dont le documentaire Culture du tueur en série s’est penché spécifiquement sur la fascination généralisée pour ces criminels.

“Vous regardez maintenant les chaînes qui ne sont spécifiquement que de véritables chaînes criminelles, qui n’existaient pas auparavant… Vous avez eu quelques émissions, mais maintenant elles sont partout.”

Cela comprend tout, de l’explosion des analyses d’interrogatoires de police sur YouTube (presque uniquement en raison de la popularité du JCS chaîne Youtube au cours de la dernière année) à de nouvelles enquêtes sur des crimes macabres (comme dans Faire un meurtrier ou le podcast bombe En série) à un nouveau fascination pour les escrocs et les tricheurs d’entreprise (comme cette année Nous nous sommes écrasés, Inventer Anna, Le décrochage et Super pompé).

Mais, largement motivé par l’énorme succès de Netflix Chasseur d’espritla demande spécifiquement pour de vrais crimes contre des tueurs en série a atteint son paroxysme, dit Borowski.

“Les gens sont fascinés et veulent en savoir le plus possible sur les tueurs en série”, a-t-il déclaré. “Ils veulent voir autant, lire autant, entendre autant qu’ils peuvent à leur sujet.”

Mais parce que l’âge d’or est terminé, cette faim est nourrie en revenant sur les mêmes sujets pour des réanalyses apparemment sans fin. Les noms des tueurs en série fonctionnent presque comme des marques, avec une multitude de titres connectés, les sociétés de production peuvent être sûres d’attirer l’attention, quelle que soit leur qualité.

Avant Dahmer, l’accent était mis sur Bundy – l’un des tueurs en série les plus prolifiques d’Amérique qui s’est échappé deux fois avant d’être exécuté en 1989. En 2019, il y avait Extrêmement méchant, incroyablement mauvais et vilune fonctionnalité dirigée par Zac Efron qui a précédé les années 2020 Ted Bundy : Tomber amoureux d’un tueur.

Avant cela, c’était Joseph James DeAngelo, connu alternativement sous le nom de violeur de la zone Est et de Nightstalker original, qui a tué au moins 13 personnes. Bien qu’il ait commis la plupart de ses crimes dans les années 70 et 80, il n’a été arrêté qu’en 2018 – à peine précédé par le livre de Michelle McNamara Je serai parti dans le noir et un documentaire de suivi de HBO, entre autres.

Même le dormeur de cette année Téléphone noir présenté un tueur en série inspiré de Gacyqui – parallèlement à sa saison de Conversations avec un tueur qui a fait ses débuts plus tôt cette année – fait également une apparition dans Monstre.

Nouveaux angles

Avoir de nouveaux angles, ou d’autres informations qui justifient un nouveau regard, est un argument de vente courant.

Borowski dit que même si Gacy a été arrêté en 1978, de nouveaux détails sont encore découverts. Les films de Bundy étaient en grande partie accrochés à sa fille et à son ancienne petite amie brisant leur silence pour raconter leurs histoires. Et Monstre tente de se concentrer davantage sur les victimes de Dahmer et la femme qui a travaillé pour le voir attrapé, Glenda Cleveland.

Jasmyne Cannick dit qu’elle s’est vue à Cleveland en Monstre – une femme noire combattant une institution qui n’enquêterait pas sur un crime dont elle savait qu’il était en train d’être commis.

Niecy Nash dans le rôle de Glenda Cleveland dans Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. L’émission tente de recentrer l’histoire sur les victimes et ceux qui se sont battus pour voir Dahmer arrêté. (Netflix)

Alors qu’il travaillait comme journaliste d’investigation à Los Angeles en 2017, Cannick aidé à découvrir que l’activiste politique Ed Buck avait agressé des hommes noirs sans abri et contribué à la mort d’au moins deux personnes dans son appartement en leur injectant de la méthamphétamine – souvent alors qu’ils étaient inconscients.

Cannick a commencé à raconter l’histoire lorsqu’un homme, Gemmel Moore, a été retrouvé mort dans l’appartement de Buck, mais dit que ce n’est que lorsqu’un troisième a fait deux fois une overdose au domicile de Buck qu’il a été arrêté et inculpé. Elle dit Monstre a contribué à mettre en évidence un problème qui risque toujours de se répéter.

“Il y a certainement de la valeur. Je suis journaliste. Je raconte des histoires. Je suis écrivain”, a déclaré Cannick. “Je crois vraiment qu’il y a de la valeur dans et dans le partage d’histoires … vous pouvez dire la vérité et vous pouvez faire le bien de la victime. Vous pouvez le faire.”

Mais la tentative de l’émission de jongler entre l’accent mis sur les victimes de Dahmer et un regard humanisant sur Dahmer lui-même semblait, à la fois aux critiques et à ceux directement touchés par ses crimes, impitoyable.

“Je crains que ces émissions, qu’il s’agisse de documentaires ou de prises de vue fictives, ne délivrent une sorte d’avis de maladie au public blanc”, a déclaré l’écrivain Veronica Wells-Puoane dans un Essai sur la bête quotidienne . “Ils leur rappellent leur teint pour se protéger, même contre les conséquences de leur propre dépravation. Commettez un crime et tombez dans l’infamie avec un documentaire Netflix.”

La chroniqueuse d’opinion de MSNBC, Evette Dionne, a soutenu un point similaire dans son article Comment la nouvelle série Jeffrey Dahmer de Netflix échoue (encore une fois) à ses vraies victimes .

“Les Américains n’ont pas besoin de plus de ‘sensibilisation’ aux tueurs en série”, a-t-elle écrit. “Nous devons être honnêtes sur les conséquences de raconter de vraies tragédies.”

Pendant ce temps, Rita Isbell – la sœur de la victime de Dahmer, Errol Lindsey – a déclaré dans une interview avec Insider qu’elle n’avait jamais été contactée à propos de l’émission et est contrarié que Netflix ait coopté l’histoire pour son propre gain financier.

Je ne dis à personne ce qu’il faut regarder, je sais que les vrais médias du crime sont énormes, mais si vous êtes vraiment curieux de connaître les victimes, ma famille (les Isbell) est énervée par cette émission. C’est retraumatisant encore et encore, et pourquoi ? De combien de films/émissions/documentaires avons-nous besoin ? https://t.co/CRQjXWAvjx —@ericthulhu

Et malgré le spectacle objectif déclaré de se concentrer sur les victimesle cousin de Lindsey, Eric Thulhu, a tweeté peu après Monstre‘s release que la série “retraumatisait” la famille.

“Et pour quoi?” il a écrit. “Combien de films, d’émissions [and] documentaires avons-nous besoin?”

Cette semaine, Monstre est devenue la neuvième émission télévisée en anglais la plus regardée de tous les temps sur Netflix.