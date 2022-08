Avons-nous traité la dépression de la mauvaise façon pendant des décennies ?

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales. Si vous n’êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici.

Une nouvelle analyse de la cause de la dépression a apparemment bouleversé ce que nous savons de cette affection courante et a remis en question l’utilisation d’antidépresseurs. Mais cela peut aussi laisser les patients avec plus de questions que de réponses à mesure que la science évolue.

Une revue systématique de 17 études publiées dans Psychologie moléculaire le 20 juillet a examiné la théorie vieille de plusieurs décennies selon laquelle la dépression est causée par un faible taux de sérotonine et a découvert qu’il n’y avait “aucune preuve cohérente” d’une “association entre la sérotonine et la dépression”.

La théorie selon laquelle la dépression est causée par un déséquilibre chimique dans le cerveau existe depuis les années 1960. Mais pendant des années, de nombreux experts en ont douté, estimant qu’il simplifiait à l’excès une condition complexe.

“La théorie de la sérotonine est très ancienne et est très populaire depuis les années 90, lorsque l’industrie pharmaceutique a commencé à la promouvoir”, a déclaré le Dr Joanna Moncrieff, professeur de psychiatrie à l’University College de Londres et auteur principal de l’étude.

“Mais depuis 2005 environ, probablement un peu avant, il y a eu des sortes de rumeurs selon lesquelles les preuves ne sont pas très solides, ou elles sont incohérentes. Certaines études sont positives, d’autres sont négatives, mais personne n’a vraiment rassemblé ces preuves nulle part. .”

Moncrieff et son équipe ont entrepris de remettre en question la théorie de la sérotonine dans une revue systématique des recherches disponibles. Ils sont également allés plus loin dans leur conclusion en suggérant que les antidépresseurs sont inefficaces pour traiter la dépression – et ont largement fonctionné comme un placebo.

“Les preuves d’essais contrôlés par placebo montrent que les antidépresseurs sont un peu meilleurs qu’un comprimé de sucre”, a-t-elle déclaré. “Et si cette petite différence n’a pas à voir avec la correction d’un déséquilibre chimique, l’amélioration des faibles niveaux de sérotonine, à quoi cela a-t-il à voir?”

La recherche brosse un tableau convaincant que la dépression n’est pas causée uniquement par un faible taux de sérotonine. De nombreux experts disent que cela est déjà largement accepté et qu’il est également vrai que les antidépresseurs peuvent être extrêmement bénéfiques pour certains patients, même si nous ne savons pas exactement pourquoi.

Alors, où cela laisse-t-il les patients et les médecins, et l’analyse pourrait-elle avoir un impact sur la façon dont nous traitons la dépression à l’avenir ?

Les antidépresseurs sont-ils efficaces contre la dépression ?

On pense généralement que les antidépresseurs affectent le comportement des neurotransmetteurs, des messagers chimiques dans le cerveau comme la sérotonine et la dopamine, d’une manière qui peut modifier les émotions et l’humeur pour aider à améliorer les symptômes de la dépression chez certains patients.

Les personnes souffrant de dépression peuvent être confrontées à un large éventail de symptômes, notamment des sentiments persistants de tristesse et de désespoir, des changements d’appétit, une privation de sommeil, de la fatigue, de l’irritabilité et une perte d’intérêt pour les loisirs et les relations sociales qui peuvent avoir un impact sur la vie quotidienne.

Bien que l’on ne sache pas exactement comment les antidépresseurs agissent au niveau biologique pour atténuer ces symptômes, il est clair qu’ils peuvent encore être extrêmement utiles pour certains patients.

“C’est une découverte typique en médecine – vous trouvez un médicament qui fonctionne, mais vous ne savez pas trop pourquoi”, a déclaré le Dr Phil Cowen, professeur de psychopharmacologie à l’Université d’Oxford.

“[The review] est un exercice de démystification et d’une certaine manière, ils critiquent des études plus anciennes qui étaient difficiles à faire », a-t-il déclaré. « Ces [older] les études, clairement, étaient très indirectes et elles sont désordonnées, et je ne pense pas que quiconque ait pensé qu’elles étaient si bonnes.”

L’équipe de Moncrieff a découvert que certains patients déprimés avaient en fait des niveaux de sérotonine plus élevés dans certaines zones du cerveau, et dans certains cas, l’utilisation à long terme d’antidépresseurs pouvait en fait réduire la quantité de sérotonine – bien que les résultats soient “incohérents”.

“Je pense que cela fait une énorme différence, parce que comment [antidepressants] le travail influence en fait s’ils travaillent », a-t-elle déclaré. « Cela influence à quel point nous pensons qu’ils sont utiles.

Les résultats ont provoqué un émoi majeur dans les médias et la communauté scientifique, avec des centaines de médias couvrant l’étude – la plaçant rapidement dans le top 5% de toutes les recherches notées par Altmétrique une entreprise qui analyse où la recherche publiée est partagée.

Des découvertes de cette ampleur perçue peuvent avoir un impact sismique sur la façon dont nous comprenons et traitons une maladie répandue comme la dépression, qui affecte un nombre estimé un Canadien sur huit à un moment donné de leur vie.

Alors que la recherche remet en question la nature même de ce que nous savons sur la dépression, de nombreux médecins hésitent à changer la façon dont nous la traitons.

Les antidépresseurs peuvent sauver la vie de certains

Le Dr David Juurlink, chef de la pharmacologie clinique au Sunnybrook Health Sciences Centre de Toronto, a déclaré qu’il n’était pas surpris par les résultats, car la théorie du déséquilibre chimique pour la dépression est maintenant largement considérée comme une “simplification excessive évidente” pour une condition complexe.

“Bien que je pense que les médecins prescrivent trop souvent des antidépresseurs améliorant la sérotonine, en partie à cause de cette simplification excessive, il est important de reconnaître qu’ils améliorent vraiment le bien-être de certains patients”, a-t-il déclaré dans un e-mail.

“Comment exactement ils font cela n’est pas aussi clair que nous avons été amenés à le croire.”

Une bouteille d’antidépresseurs est exposée à Miami, en Floride. Une nouvelle analyse suggère que la dépression n’est pas causée par un faible taux de sérotonine et que les antidépresseurs sont inefficaces pour la traiter. (Joe Raedle/Getty Images)

Le Dr David Gratzer, psychiatre et médecin traitant au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) de Toronto, a déclaré qu’il n’était pas surpris par les résultats, mais qu’ils avaient reçu autant d’attention qu’eux.

“Cette suggestion selon laquelle la dépression est tout le temps liée à la sérotonine n’a pas été acceptée par les psychiatres depuis de nombreuses années, probablement plusieurs décennies”, a-t-il déclaré, ajoutant que les chercheurs sont “terriblement biaisés” dans leur évaluation des antidépresseurs.

“Leur article montre que les choses sont beaucoup plus compliquées que la sérotonine – pas de surprise – puis ils se retournent et disent:” Vous voyez, c’est un autre exemple du fait que les antidépresseurs ne fonctionnent pas vraiment. L’un n’engendre pas forcément l’autre.”

Gratzer a déclaré qu’il prescrivait toujours régulièrement des antidépresseurs comme option de traitement de la dépression et qu’il n’avait pas l’intention d’arrêter de le faire sur la base de la recherche.

“Cela ne va pas changer. Ces médicaments fonctionnent”, a-t-il déclaré.

“Un antidépresseur n’est pas forcément [recommended] chez tous ceux qui souffrent de dépression – certaines personnes pourraient en fait mieux réussir avec la thérapie par la parole – mais c’est certainement un outil dans notre trousse à outils et, pour être franc, c’est une bouée de sauvetage pour certains de nos patients.”

La recherche remet en question les antidépresseurs

Moncrieff a déclaré que la recherche a révélé qu’une autre façon dont les antidépresseurs peuvent fonctionner est de désensibiliser le cerveau aux émotions négatives associées à la dépression. En théorie, cela pourrait également avoir un impact sur d’autres sentiments.

Elle a déclaré que l’un des effets que des études antérieures ont signalés chez les patients est “l’engourdissement émotionnel”, où non seulement ils n’ont pas d’émotions indésirables comme la dépression et l’anxiété, mais des émotions positives comme la joie et le bonheur.

“Il y a peut-être des gens qui pensent que c’est un effet qu’ils veulent. Mais je pense qu’en général, les gens ne voudront pas être engourdis émotionnellement, pas pendant de longues périodes, de toute façon, et donc je pense que ça change totalement le genre de décisions. les gens pourraient faire au sujet des antidépresseurs », a déclaré Moncrieff.

Chris Davey, chef du département de psychiatrie de l’Université de Melbourne, a déclaré dans un e-mail que saper la confiance que les personnes souffrant de dépression ont dans leurs traitements peut être “très préjudiciable”.

“Les gens arrêtent leurs médicaments soudainement, sans surveillance”, a-t-il dit, “ce qui peut entraîner des détériorations dramatiques de leur santé mentale”.

Davey a déclaré qu’il craignait que le document ne diminue une option de traitement qui peut être incroyablement bénéfique pour certains patients, en particulier lorsque des alternatives ne sont pas toujours disponibles pour les personnes à risque de dépression sévère.

“Cette [research] ne devrait faire aucune différence dans le traitement de la dépression. J’espère que cela fera comprendre aux gens que la dépression est une maladie très complexe et qu’il n’y a pas d’explications simples à cela”, a déclaré Davey.

“Tout le monde devrait savoir qu’améliorer son alimentation, faire plus d’exercice et faire attention à son sommeil peut être utile. Tout le monde devrait avoir accès à la psychothérapie. Et pour les personnes pour qui ces choses n’aident pas, c’est là que nous pensons aux médicaments.”

Gratzer a déclaré qu’il existe de nombreux nouveaux domaines de recherche sur les options de traitement de la dépression qui peuvent être bénéfiques, y compris de nouvelles façons d’offrir une psychothérapie, des médicaments émergents et des découvertes comme l’utilisation de kétamine .

La kétamine est un anesthésique général approuvé pour la première fois au Canada dans les années 1960 pour la chirurgie médicale ou vétérinaire, ainsi qu’une drogue psychédélique vendue sur le marché illicite. Il est également de plus en plus utilisé comme traitement rapide et efficace contre la dépression à faibles doses, en travaillant à restaurer les synapses du cerveau qui sont détruites par le stress.

Il y a “une compréhension que certaines expériences de vie pourraient être plus liées, et donc la recherche est très active. Peut-être qu’en fin de compte, nous comprendrons que la dépression n’est pas une maladie”, a déclaré Gratzer.

“Comme c’est souvent le cas avec les soins de santé mentale, ce sont les premiers jours.”