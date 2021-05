Avons-nous besoin d’un nouveau yacht royal en l’honneur du prince Philip?

J

avant que la crise des coronavirus n’inonde son poste de Premier ministre l’année dernière, Boris Johnson s’est rendu à Greenwich pour vanter les opportunités du Brexit et défendre un pays qui était «sur la cale», prêt à décoller, faisant allusion à la riche histoire maritime de la Grande-Bretagne et aux «ancres, câbles, gouvernails, voiles, rames, enseignes, barils de poudre, sextants, boussoles et grappins »célébrés dans les peintures murales autour du Old Royal Naval College.

Peut-être n’avait-il pas à l’esprit les grappins utilisés contre les navires de pêche français au large de Saint-Hélier, mais l’un des rêves les plus chers du Premier ministre a longtemps été de commander un nouveau yacht royal. Fera-t-il également son chemin dans la cale de halage du Cammell Laird à Liverpool ou des travaux de Kvaerner sur la Clyde?

Cela semble douteux, car l’idée est venue et repartie au moins depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs en 2010, alors que la nostalgie de l’ancienne HMY Britannia a été fort, dans certains milieux, depuis qu’il a été mis hors service en 1997 et envoyé passer sa retraite en tant qu’attraction touristique à Leith, où son décor majestueux peut être apprécié par les générations à venir.