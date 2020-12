Avec les premières vaccinations européennes contre le coronavirus ayant eu lieu en Angleterre cette semaine, pour la première fois en près d’un an, le monde commence à avoir bon espoir que le rideau commence enfin à tomber sur la pandémie COVID-19.

Mais un vaccin n’atténuera pas l’impact de la pandémie sur nos vies du jour au lendemain; nous devrons d’abord attendre des mois pour que les vaccins approuvés atteignent la majorité des gens qui en veulent. L’emprise du virus finira par se desserrer, mais il n’abandonnera pas encore le monde.

Avec l’arrivée d’un vaccin approuvé et de plusieurs autres vaccins candidats crédibles, les discussions se sont maintenant tournées vers la façon dont nous allons naviguer dans notre vie quotidienne alors que l’ère des coronavirus touche à sa fin et commence à reconstruire un sentiment de normalité.

Dans de nombreux pays d’Europe et du monde entier, les restrictions liées à la pandémie ont eu pour conséquence que la capacité de se déplacer librement a été gravement entravée. Les passagers qui franchissent les frontières internationales, par exemple, ont été confrontés à de longues périodes de quarantaine forcée, soit à leur arrivée à destination, soit à leur retour, ou les deux.

On espère que des programmes de vaccination de masse sans précédent finiront par rendre ces restrictions sans objet, mais dans l’intervalle, le choix de vacciner ou non offre soit un ticket pour la liberté, soit la prolongation de l’agonie du verrouillage.

Messagerie mixte

Les «passeports d’immunité» étaient un concept lancé au début de la pandémie pour permettre aux personnes présumées immunisées au COVID-19 de circuler librement dans la société. Avec l’avènement d’un vaccin, l’idée a encore évolué pour englober l’immunité grâce à la preuve de vaccination.

Cependant, le message sur la validité de ces soi-disant «passeports de santé numériques» – ou «passeports de vaccins» comme on les appelle – est actuellement un peu déroutant. L’Organisation mondiale de la santé elle-même semble en contradiction avec ses propres recommandations.

Lors d’un point de presse de l’OMS à Copenhague le 4 décembre, le Dr Catherine Smallwood, responsable des urgences à l’OMS Europe, a réaffirmé les orientations actuelles de l’organisme sur les « passeports d’immunité ».

« Nous ne recommandons pas les passeports d’immunité et nous ne recommandons pas les tests comme moyen d’empêcher la transmission à travers les frontières », a-t-elle déclaré. « Ce que nous recommandons, c’est que les pays examinent les données sur la transmission à la fois à l’intérieur de leur pays et au-delà de leurs frontières et adaptent leurs conseils de voyage aux personnes en conséquence ».

L’OMS a, paradoxalement, signé un accord avec l’Estonie en octobre pour collaborer à l’élaboration d’un certificat de vaccination numérique – ou d’une «carte jaune à puce» en clin d’œil aux anciens certificats papier de vaccin contre la fièvre jaune. L’idée sous-jacente est de renforcer les arguments en faveur des vaccins, de leur garantir un accès équitable et, en fin de compte, de mettre fin aux restrictions pandémiques grâce à une immunité active acquise.

«Pour le passeport de vaccination des voyageurs … nous examinons de très près l’utilisation de la technologie dans cette réponse COVID-19 et l’un d’eux est de savoir comment travailler avec les États membres pour obtenir un quelque chose appelé un certificat de vaccination électronique, un certificat de vaccin », a déclaré le Dr Siddhartha Sankar Datta, collègue de Smallwood, lors du même point de presse.

Euronews a contacté l’OMS pour obtenir des éclaircissements sur ce qui semble être des positions contradictoires sur la sémantique, mais l’organisation n’avait pas répondu au moment de la publication.

Néanmoins, les passeports vaccinaux deviennent déjà une idée courante. À la fin du mois de novembre, la compagnie aérienne australienne Qantas, par exemple, est devenue l’une des premières compagnies aériennes à annoncer publiquement qu’elle n’autoriserait à l’avenir que les passagers vaccinés à bord de ses vols.

Afin de faciliter cela, ainsi que d’authentifier les dossiers médicaux, les entreprises de technologie ont déjà commencé à se tourner vers les passeports de santé numériques comme solution. Mais à quel point sont-ils en sécurité?

Questions éthiques

Alors que les passeports de santé numériques prétendent résoudre bon nombre des problèmes liés à la liberté de circulation causés par la pandémie, certains soulèvent des préoccupations légitimes quant au potentiel d’abus des libertés personnelles et de la vie privée.

L’Université d’Exeter au Royaume-Uni publié un rapport le 3 décembre sur l’impact que les passeports de santé numériques auraient sur les droits de l’homme tels que consacrés par la loi.

«Les passeports de santé numériques peuvent contribuer à la gestion à long terme de la pandémie de COVID-19», a déclaré Ana Beduschi, professeure de droit associée et l’un des auteurs du rapport, à Euronews. « Cependant, ils posent des questions essentielles pour la protection de la confidentialité des données et des droits de l’homme. »

«Pour vous donner un exemple, imaginez que les autorités publiques exigeraient que chacun affiche régulièrement son état de santé – par exemple, les résultats des tests COVID-19 ou les registres de vaccination – pour accéder aux espaces publics et privés, tels que les restaurants, les églises ou les transports en commun.

« Sur la base de leur état de santé, certaines personnes pourraient se déplacer librement – ce serait le cas de ceux qui auraient été testés négatifs pour le COVID-19 ou auraient été vaccinés », a-t-elle déclaré.

«En revanche, d’autres ne seraient pas autorisés à voyager et à accéder à des lieux spécifiques, notamment des églises, des sites sportifs et d’autres zones de rassemblement.

« On peut soutenir que de telles mesures pourraient préserver les libertés de ceux qui ne sont pas atteints de la maladie ou qui ont été vaccinés », a-t-elle soutenu. « Cependant, si certaines personnes ne peuvent pas accéder ou se permettre des tests ou des vaccins COVID-19, elles ne seront pas en mesure de prouver leur état de santé, et donc leurs libertés seront de facto restreintes ».

En ce qui concerne le partage des dossiers de santé personnels avec des tiers, la question de la protection des données revêt également une importance capitale dans le débat éthique.

« Même si les individus consentent à ce que leurs données de santé soient collectées, stockées et traitées dans le but d’utiliser un passeport de santé numérique, les fournisseurs devraient toujours intégrer la protection des données dans la conception de ces technologies par défaut », a expliqué Beduschi.

Progrès réalisés

Anticipant peut-être de tels drapeaux rouges éthiques, un projet numérique innovant est déjà sur les bases du partage sécurisé des dossiers de santé – l’application CommonPass.

«Il y a beaucoup d’idées fausses sur ce que nous faisons, en particulier par rapport à ce que beaucoup de gens parlent de faire», a déclaré à Euronews Thomas Crompton, directeur du marketing et des communications chez Commons Project.

Ayant déjà gagné ses galons avec d’autres applications de santé, l’organisation à but non lucratif basée en Suisse a créé CommonPass dans le cadre de son champ d’application « pour construire des outils numériques pour le bien public ».

Si l’application, gratuite et compatible avec toutes les plateformes de téléphonie mobile, vise à faciliter les déplacements dans le monde pendant la pandémie, sa raison d’être est de faciliter le partage sécurisé et la protection des informations de santé publique.

« Nous ne voyons pas de problème de voyage. Nous voyons un problème de données de santé et il a une exécution dans les voyages et l’aviation », a déclaré Crompton. « Le défi fondamental concerne vraiment les données de santé et comment autoriser les gens à contrôler et à gérer leurs données de manière à préserver leur confidentialité ».

CommonPass est en cours de déploiement par cinq grandes compagnies aériennes sur des routes sélectionnées après avoir été testé avec succès sur les vols Cathay Pacific entre Singapour et Hong Kong et par United Airlines entre Londres et New York.

« Ce que fait CommonPass est de vous permettre de transmettre des informations de santé personnelles, en particulier les tests COVID et le statut de vaccination, à partir de laboratoires certifiés et de sites de vaccination d’une manière préservant la confidentialité », a ajouté Crompton.

Une fois que les résultats et les enregistrements pertinents ont été saisis et que toutes les conditions d’entrée pour la destination du passager sont remplies, l’application crée un code QR qui peut être scanné par les compagnies aériennes et les agents des frontières.

Cela semble attrayant, mais les gens ont-ils raison de s’inquiéter de la confidentialité et des violations de données?

« Dans le cas de CommonPass, nous ne détenons pas réellement ces données. Ces données sont soit chez le fournisseur de données, qui est le laboratoire ou le site de vaccination, soit sur le téléphone de la personne. Il n’y a pas de base de données centrale. Il n’y a pas d’entité distincte pour quelqu’un à pirater « .

Alors que le projet Commons se préoccupe principalement de la sécurité des données de santé personnelles, les industries dépendantes des voyages qui ont été décimées par la pandémie, en particulier l’aviation, se tournent vers des applications comme CommonPass comme un moyen de ramener les passagers dans le ciel.

Les principales compagnies aériennes étant intéressées, l’application aura-t-elle l’effet escompté que beaucoup espèrent et aidera-t-elle à relancer les voyages internationaux?

« Il ne nous appartient pas de dire quel impact cela aura. Nous ne faisons pas notre rôle de plaider, d’une manière ou d’une autre, sur l’opportunité de mettre en quarantaine trois jours, sept jours, dix jours. Quels tests utiliser, etc. « dit Crompton. «Ce que nous faisons, c’est fournir une plate-forme qui permet aux gens de rassembler, gérer et partager ces informations».