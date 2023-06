AvoMD clôture un tour de table de 5 millions de dollars pour une plate-forme de développement d’applications compatible avec l’IA

AvoMD, une plate-forme basée sur l’IA qui permet aux cliniciens et aux hôpitaux de créer des applications à utiliser au point de service, a annoncé qu’elle avait clôturé 5 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de démarrage dirigé par AlleyCorp.

Epsilon Health, MedMountain Ventures et Las Olas ont également participé à la ronde aux côtés du Dr Kavita Patel, partenaire de capital-risque chez New Enterprise Associates et conseiller principal en politiques à l’Université de Stanford, et des investisseurs existants Mirae et Dunamu.

Parmi les autres investisseurs d’AvoMD figurent Mount Sinai Innovation Partners, StartUp Health, Columbia University et 500 Startups.

CE QU’IL FAIT

La société basée à New York propose un créateur d’applications sans code compatible avec l’IA qui permet aux prestataires de soins de santé de créer leurs propres applications pour divers cas d’utilisation, notamment des calculatrices médicales, des directives cliniques interactives, l’automatisation de la documentation et la prise en charge de la facturation. La plate-forme peut être intégrée dans des systèmes de dossiers de santé électroniques ou utilisée comme une application Web ou mobile autonome.

« AvoMD est un copilote pour les cliniciens, travaillant à leurs côtés et leur permettant de fournir des soins de la plus haute qualité », a déclaré le Dr Joongheum Park, président et responsable des produits et de l’ingénierie d’AvoMD, dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’avoir un partenaire comme AlleyCorp pour soutenir cette vision et le prochain chapitre de croissance d’AvoMD. »

APERÇU DU MARCHÉ

Les fournisseurs de soins de santé sont souffrant d’épuisement professionnelmais certains professionnels de la santé croient le déploiement stratégique de l’automatisation de l’IA peut alléger la charge administrative.

Parmi les autres entreprises utilisant l’IA pour aider les fournisseurs dans les tâches administratives, citons la société basée à Seattle Outbound AI, qui propose des agents virtuels alimentés par l’IA qui effectuent des tâches administratives. La société a récemment obtenu 16 millions de dollars en financement de démarrage.

Basé en Ohio Olive offre aux organisations de soins de santé une « main-d’œuvre IA » conçue pour automatiser les tâches administratives fastidieuses et volumineuses. La plate-forme de l’entreprise peut être déployée dans plusieurs départements organisationnels, notamment l’informatique, la chaîne d’approvisionnement, les ressources humaines, l’administration clinique et le cycle de revenus.