« Avoir une mère pop star ne m’a pas ouvert de portes »

Mais l’artiste soul a déclaré que, malgré ce que certains peuvent penser, cela ne lui a pas seulement « ouvert des portes » et qu’elle continue d’autofinancer et de diriger son propre parcours musical.

Son père Bassey Walker était également musicien et danseur pour des artistes comme Michael Jackson et Tina Turner.

« Je sais que les gens seront probablement plus critiques et vous savez [call it] « népotisme » et tout ce genre de choses, mais je pense aussi qu’il faut avoir soi-même du talent.

« Mais on se demande toujours comment on entre dans ce genre de carrière. Même pour moi. »

« Quand j’étais enfant, mon père et moi avions un petit studio de base installé dans notre maison, et je faisais des trucs là-dedans avec lui.

Ce n’est que lorsqu’Alice a commencé à travailler avec le producteur Oscar Scheller, qui a travaillé avec des artistes comme Ashniko et Mabel, qu’elle a pensé qu’elle voulait poursuivre une carrière dans la musique.

L’artiste indépendante, qui décrit sa musique comme « une âme avec une touche cinématographique », a déclaré que ce dont elle bénéficie le plus, ce sont les « conseils et les connaissances » de sa mère.

« Elle travaille dans l’industrie depuis plus de 40 ans. Elle comprend la production, les harmonies et le chant, donc elle peut me donner des conseils, et à cet égard, c’est vraiment utile et inestimable d’avoir ce genre de caisse de résonance.

« Mais en termes d’ouverture de portes, ça ne s’est pas vraiment passé comme ça pour moi. Il n’y a pas eu de chemin facile vers l’avenir », a déclaré Alice.