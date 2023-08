Avoir un wigwam, va voyager – Shaw Local

DIXON – Si vous avez traversé l’intersection de Brinton et Fellows à Dixon, vous avez peut-être repéré une explosion du passé.

Alan Harrison a reconstruit un wigwam, comme les Amérindiens auraient utilisé dans la région. Les branches de saule et le temps ont transformé le coin déjà occupé en une curiosité alors que les passants regardent, s’arrêtent et crient des questions par leurs fenêtres ouvertes.

« J’aime juste éduquer les gens », a déclaré Harrison, un professeur de mathématiques de foi chrétienne quand il ne réassemble pas les symboles du passé.

Harrison s’intéresse à la culture amérindienne depuis son enfance.

« J’étais fasciné par leur culture. J’ai donc commencé à apprendre comment ils vivaient et leurs compétences comme la sieste et la construction d’arcs et de flèches. Son immersion dans l’apprentissage de cette culture lui a valu d’être invité dans des musées, des écoles et des groupes scouts pour partager ses connaissances. « Je ne suis pas le meilleur fabricant de pointes de flèches de tous les temps, mais certainement le meilleur du quartier », a déclaré Harrison en riant.

Le wigwam ou maison longue de 22 pieds de long est fait de branches de saule et attaché avec de l’écorce et des vis. Le matériel est nécessaire puisque la structure se déplacera via une remorque. Des poteaux téléphoniques séparés l’ancrent ensemble. Des tapis d’herbe et de la toile recouvrent le tout alors que l’écorce aurait été utilisée dans les conceptions originales.

« Il y a un endroit que j’ai recouvert d’écorce pour l’authenticité », a déclaré Harrison. Deux portes couvertes d’écorce s’ouvrent pour accéder à l’intérieur qui a une grande zone de couchage couverte de peau à une extrémité et beaucoup d’espace pour s’asseoir ou dormir de chaque côté de la maison longue.

L’épouse Dawn et Alan dévoileront le wigwam dans les prochaines semaines lors des journées du patrimoine de Galesburg, puis lors de rendez-vous et d’autres rassemblements historiques.