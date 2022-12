Avoir un rhume? Cela pourrait vous protéger contre d’autres virus, mais seulement pour un peu

Ceci est un extrait de Second Opinion, une analyse hebdomadaire de l’actualité de la santé et des sciences médicales envoyée par courrier électronique aux abonnés. Si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur ici .

Les experts en maladies infectieuses disent qu’avoir un virus comme un rhume pourrait en éloigner d’autres, car chaque insecte se relaie en automne et en hiver.

Les infections par le virus respiratoire syncytial, ou VRS, sont stabilisation à travers le pays et la grippe se propage fortementselon l’Agence de la santé publique du Canada.

Les Canadiens se mélangent et voyagent à nouveau librement. Le mélange des personnes les unes avec les autres donne aux scientifiques une occasion rare de voir comment les différents agents pathogènes respiratoires que nous transportons interagissent après une pandémie.

Jusqu’à présent, la plupart des recherches sur les virus se sont concentrées sur un seul agent pathogène à la fois, que ce soit chez un patient individuel ou dans l’ensemble d’une population.

Voici un aperçu des premières données scientifiques sur les raisons pour lesquelles nous ne verrons probablement pas plusieurs virus frapper les adultes en même temps – et qui pourraient être plus vulnérables à un double ou triple coup dur.

Plusieurs virus peuvent ne pas frapper les adultes en même temps, mais les enfants pourraient faire face à un double coup dur ou pire. Les scientifiques explorent comment et quand les virus interfèrent les uns avec les autres. (BSIP/UIG/Getty)

Le virus déclenche la défense immunitaire

Bien que l’idée de virus interférant les uns avec les autres soit discutée depuis les années 1960, la pandémie de grippe H1N1 de 2009 a donné aux scientifiques quelques indices supplémentaires à ce sujet.

Le Dr Guy Boivin, virologue et professeur de pédiatrie à l’Université Laval à Québec, a écrit un commentaire plus tôt cette année, examinant les preuves de l’interférence virale – la concurrence entre les virus respiratoires interférant ou bloquant la propagation les uns des autres.

« Il était remarquable que le [H1N1 flu] Le virus pandémique est apparu en France deux à trois mois après son apparition dans les autres pays européens », a déclaré Boivin. « C’était lié à une épidémie de rhinovirus à l’époque. Cette petite épidémie de rhinovirus a retardé le virus pandémique H1N1 en France.”

Le rhinovirus est un type de virus du rhume.

En ce qui concerne les vagues de différentes infections respiratoires comme le COVID, le VRS et la grippe circulant au Canada, Boivin a déclaré qu’il s’attend à un certain chevauchement. Mais il pense également qu’il est peu probable qu’ils atteignent tous un pic en même temps, car attraper un bogue peut offrir une protection à court terme contre d’autres virus.

Le Dr Ellen Foxman, immunologiste à la Yale School of Medicine de New Haven, dans le Connecticut, étudie les défenses antivirales dans son laboratoire, notamment comment l’interférence virale arrive.

“Avoir un virus active les défenses antivirales dans votre corps”, a déclaré Foxman. “Cela peut également protéger contre d’autres virus, au moins pendant une courte période.”

Foxman a déclaré qu’il est possible qu’avoir une infection vous rende moins susceptible d’en contracter une autre en même temps. Par exemple, si les tissus des voies respiratoires humaines sont infecté par le rhinovirus et puis la grippe H1N1 est introduite quelques jours plus tard, le virus de la grippe ne se développera pas.

“C’est parce que les défenses activées par les tissus en réponse au rhinovirus protégeaient également contre la grippe”, a déclaré Foxman.

Elle étudie actuellement les interférences entre le virus qui cause le COVID-19 et d’autres virus dans des échantillons de voies respiratoires humaines dans son laboratoire.

Une vue de l’hôpital Bichat où le ministère français de la Santé a déclaré qu’un patient avait été traité pour un cas confirmé de grippe pandémique H1N1 en mai 2009. Les scientifiques disent qu’un autre virus semblait initialement supprimer le H1N1 en France. (Benoit Tessier/Reuters)

Protection de courte durée

Foxman a déclaré que la muqueuse de nos voies respiratoires prend un état défensif antiviral lorsqu’elle détecte un envahisseur.

La défense de garde est l’une des nombreuses couches de protection du système immunitaire. L’un s’appelle l’interféron : une famille de protéines produites par le système immunitaire de l’organisme en réponse à une infection virale envahissante.

Comme son nom l’indique, l’interféron interfère avec ou bloque la capacité d’un virus à accomplir sa raison d’être de faire des copies de lui-même.

Au lieu de cela, l’interféron appelle les cellules immunitaires sur le site de l’invasion afin qu’elles puissent prendre les armes contre la menace.

Mais l’interféron ne reste pas activé très longtemps, a prévenu le Dr Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses au Sinai Health System à Toronto.

“Ce n’est pas un effet avec la plupart des virus et ce n’est pas un gros effet”, a déclaré McGeer.

Le Dr Allison McGeer, spécialiste des maladies infectieuses au Sinai Health System à Toronto, affirme que l’effet de l’interférence virale est faible. (Evan Mitsui/CBC)

L’inverse peut aussi se produire. Certaines personnes contractent des doubles ou des co-infections – deux ou plusieurs bogues en même temps.

Pourquoi c’est le cas n’est pas bien compris et le degré auquel cela se produit commence à peine à être exploré .

McGeer a déclaré que les co-infections se produisent “pas rarement” chez les enfants admis à l’hôpital.

Les multiples infections du bébé à la fois

Le fils de six semaines d’Emilie Doré, Diego, était l’un d’entre eux. “Mon instinct de maman me disait que c’était un gros rhume sur un bébé qui est tout simplement trop petit, trop jeune”, se souvient Doré.

Le bébé Diego a été hospitalisé à l’Hôpital de Montréal pour enfants pendant quatre jours avec de multiples infections respiratoires. (Soumis par Emilie Doré)

Doré était à l’affût des symptômes chez le nourrisson après que sa fille de deux ans soit tombée malade. Le bébé a d’abord eu une petite congestion et une toux suivie d’une léthargie et de fièvre.

“Je dirais que le moment le plus bouleversant et le plus inquiétant a été lorsqu’il a dû être connecté à l’oxygène parce qu’il avait de la difficulté à respirer”, a déclaré la mère de Montréal.

Alors qu’il ne s’améliorait pas, Diego a subi une ponction lombaire ou une ponction lombaire. Les tests ont suggéré qu’il avait le VRS, le rhinovirus et l’entérovirus, un autre virus du rhume, ainsi qu’une possible méningite.

Il s’est rétabli après quatre jours d’hospitalisation et a maintenant huit semaines.

Bébé Diego a maintenant récupéré. (Soumis par Emilie Doré)

Les virologues disent qu’au niveau de la population, d’autres facteurs, tels que le comportement humain de différents groupes d’âge, l’immunité de la population, les conditions environnementales comme la température et l’humidité et ce qui s’est passé pendant la pandémie de COVID-19 influencent également la triple menace de propagation virale .

Des vagues distinctes de chaque virus peuvent encore rendre les individus malades et augmenter la demande dans les services d’urgence et les services de soins primaires à un moment où ils sont aux prises avec des pénuries de personnel et des arriérés.

Le Dr Gerald Evans, titulaire de la chaire des maladies infectieuses à l’Université Queen’s et au Centre des sciences de la santé de Kingston, a déclaré que lorsque les personnes hospitalisées sont actuellement testées pour les infections respiratoires, trois virus peuvent apparaître.

“Nous commençons à capter un petit signal que les gens peuvent être infectés à la fois par la grippe et par le COVID, et certainement chez les enfants, nous voyons apparaître la grippe et le VRS”, a déclaré Evans.

“Donc, nous allons encore devoir déterminer l’impact de cette co-infection. Nous le voyons. C’est un petit nombre.”