Avoir le vertige? Comment la réalité virtuelle peut aider les gens à surmonter leurs phobies

La peur des escalators de Fay Nugent était devenue si débilitante qu’elle commençait à interférer avec sa vie quotidienne.

Le chef de projet basé au Royaume-Uni, âgé de 52 ans, se souvient que la phobie a commencé comme une peur des hauteurs. Elle se souvient qu’elle était au début de la trentaine et qu’elle était en week-end avec des amis.

« Nous avons décidé dans le cadre de ce week-end de faire des activités d’aventure, qui impliquaient de grimper sur un poteau puis de marcher sur des cordes à différentes hauteurs », a-t-elle déclaré à CBC Radio. Tapisserie.

Quand est venu le temps de traverser la corde, cependant, Nugent n’a pas pu le faire. Elle se figea de peur. Après cela, chaque fois qu’elle se trouvait dans une situation impliquant des hauteurs, elle commençait à se sentir étourdie et ce « sentiment d’inquiétude écrasant » la submergeait.

Pendant les 20 années suivantes, elle a évité autant que possible les hauteurs, en particulier les escalators. Son point de rupture est survenu en 2018 alors qu’elle se trouvait dans un aéroport aux Pays-Bas avec des collègues.

« [They] se dirigeaient vers un escalator avec des bagages pour descendre et s’enregistrer », a-t-elle déclaré. Nugent a dû les suivre mais était terrifié.

Peu de temps après, elle a entendu une annonce à la radio de l’Université d’Oxford. Les chercheurs recherchaient des personnes qui avaient peur des hauteurs pour participer à un nouvel essai clinique. L’essai consistait à tester une nouvelle technologie de réalité virtuelle en tant qu’outil thérapeutique.

« J’ai pensé: » Eh bien, c’est ça « », a déclaré Nugent. « C’est quelque chose que je peux essayer de retrouver une sorte de normalité dans ma vie de tous les jours. »

La thérapie basée sur la réalité virtuelle (VR) combine d’autres formes de thérapie, y compris la parole, avec la technologie, permettant aux patients de s’immerger dans leurs peurs d’une manière révolutionnaire. Il a été utilisé pour traiter le trouble de stress post-traumatique, l’anxiété et d’autres diagnostics de santé mentale.

Dans le cas de Nugent, une forme de thérapie d’exposition virtuelle lui a présenté des situations difficiles dans un cadre contrôlé.

Avec un casque VR, un patient peut interrompre une expérience ou s’en éloigner si cela lui semble trop accablant, a déclaré John Francis Leader, psychologue et scientifique cognitif spécialisé en psychologie et technologie à l’University College de Dublin.

Le chercheur décrit l’approche comme « le parc à thème rencontre la thérapie ». Il a déclaré que la thérapie par réalité virtuelle est encore un domaine émergent et qu’elle repose sur une combinaison de physique, de virtuel et d’imaginaire.

Scénarios virtuels pour défier la phobie

L’imagination peut être un moteur très puissant d’anxiété à elle seule, a déclaré Leader.

« Très souvent, quelqu’un fait une forme de répétition mentale en utilisant son imagination », a-t-il déclaré.

« Et le problème est de savoir si [or not] ils ont vécu des expériences réelles d’un défi, ils l’ont imaginé tellement de fois qu’ils ont l’impression d’avoir vécu des milliers d’expériences difficiles. »

On pense que la thérapie basée sur la réalité virtuelle traite les phobies en déclenchant l’amygdale – une partie du cerveau qui provoque une réaction de peur – et en provoquant une réaction émotionnelle, a déclaré le chercheur Stéphane Bouchard. Avec le soutien d’un thérapeute, un patient peut alors répondre à cette réaction de manière logique, aidant à recadrer la phobie.

« Vous comparez le traitement de référence, qui est l’exposition in vivo, puis vous le comparez à la réalité virtuelle…. La plupart des études suggèrent qu’il est aussi efficace », a déclaré le professeur de l’Université du Québec en Outaouais, qui étudie la cyberpsychologie depuis le années 1990.

Pendant le traitement de Nugent, elle a été emmenée dans un centre commercial d’Oxford et invitée à descendre un escalator tout en étant filmée par un chercheur. Elle ne pouvait pas le faire. « J’avais peur pour moi-même », a-t-elle déclaré.

On lui a ensuite donné un casque VR à mettre et elle est entrée dans un monde qu’elle décrit comme « très semblable à un dessin animé, très en blocs ». Elle a dit que cela ne semblait pas réel du tout, mais les tâches qui lui étaient confiées dans cet espace virtuel provoquaient toujours un sentiment de peur en elle.

Au début, les défis étaient simples, comme se pencher sur un balcon, mais ils sont devenus progressivement plus difficiles et « plus effrayants », a-t-elle déclaré.

« J’ai dû faire des choses comme sauver un chat d’un arbre », a-t-elle déclaré. Un autre défi l’a amenée à « traverser une ligne de chemin de fer branlante ».

La dernière tâche, qui, selon Nugent, était la plus terrifiante, l’a fait se tenir debout dans le centre commercial alors qu’il se remplissait d’eau quand soudain « un épaulard est arrivé, et j’ai dû me tenir sur son nez pendant qu’il nageait », a-t-elle dit.

Bien que ce soit virtuel et qu’elle sache qu’elle était en sécurité dans un bureau, Nugent a déclaré qu’elle avait éprouvé les mêmes peurs et réactions physiques que dans la vraie vie.

« Mon cœur battait vite, je me sentais anxieuse, je me sentais un peu en sueur », se souvient-elle. Finalement, ces sentiments se sont estompés.

VR une alternative aux expériences du monde réel

Le chef a déclaré que ce genre d’inconfort peut être utile.

« Quand quelqu’un a de l’anxiété à propos de quelque chose, très souvent rencontrer ou interagir avec cette chose particulière est une partie très importante du processus thérapeutique », a-t-il déclaré.

Ce type de thérapie par exposition est courant, mais la réalité virtuelle permet aux médecins de l’utiliser d’une nouvelle manière, en particulier lorsque la mise en place d’un scénario peut être difficile.

La thérapie d’exposition pour une personne souffrant d’anxiété sociale en est un exemple. Aider cette personne à interagir avec d’autres personnes serait utile, mais à cause de son anxiété, il pourrait être difficile de le faire de manière organique.

« C’est là que le virtuel peut être très pratique », a-t-il déclaré, « parce que vous pouvez créer une scène avec d’autres personnages, d’autres personnes, et la personne peut mettre le casque de réalité virtuelle et s’entraîner. »

Bouchard a déclaré que la réalité virtuelle en soi n’est pas thérapeutique. Au contraire, la réalité virtuelle peut être un outil dans la boîte à outils d’un thérapeute combiné à la thérapie traditionnelle.

« Vous pouvez acheter un système VR. Il ne vous traitera pas. Vous pouvez acheter un système VR [for] les araignées ou la peur de voler. Cela ne vous traitera pas », a-t-il déclaré.

« La thérapie est beaucoup, beaucoup plus complexe, et la réalité virtuelle n’est qu’un détail dans toute l’histoire. »

À mesure que la technologie — et le confort du patient avec la réalité virtuelle — progresse, il a déclaré que de tels systèmes pourraient être utiles en téléthérapie, reliant les gens à des thérapeutes à distance. Les progrès de l’intelligence artificielle peuvent également fournir de meilleures options pour la thérapie autoguidée basée sur la réalité virtuelle, mais ces options sont actuellement plus proches d’un livre d’auto-assistance, a-t-il noté.

Pour Nugent, la pratique virtuelle a aidé à réinitialiser sa perception du risque. Après une matinée passée à effectuer des tâches dans un environnement de réalité virtuelle, les chercheurs d’Oxford l’ont ramenée au centre commercial et lui ont demandé de redescendre l’escalator.

« Je viens de m’y mettre sans hésiter », a-t-elle déclaré.

Nugent a été surprise de sa nouvelle réaction face aux hauteurs. « J’ai juste pensé, je ne comprends pas ce qui s’est passé ici. Mes sentiments de ce matin ou mes angoisses ont complètement disparu », a-t-elle déclaré.

Bien qu’elle ait dit que cela n’avait pas complètement éliminé sa peur des hauteurs, Nugent dit que l’impact de la thérapie VR sur sa vie a « été énorme ».

À 51 ans, elle a pris sa première leçon de ski – quelque chose qu’elle n’aurait jamais imaginé possible auparavant.

« Je peux faire du shopping avec ma fille et ne pas m’inquiéter de la présence d’escaliers mécaniques dans les centres commerciaux », a-t-elle déclaré.