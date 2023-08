Nouvelles

Jaan Roose a établi un record du monde et a récemment franchi la plus longue slackline à un seul bâtiment du monde au Qatar. Sa marche époustouflante l’a mené à plus de 185 mètres dans les airs, sur une distance de plus de 150 mètres, au sommet d’une ligne de seulement 2,5 centimètres de large.