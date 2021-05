Avoir le plus grand respect envers le peuple tamoul: les réalisateurs de «The Family Man 2» au milieu des appels au boycott au Tamil Nadu | Actualités de la série Web

Bombay: Les créateurs de « The Family Man » Raj Nidimoru et Krishna DK disent qu’ils respectent les sentiments du peuple tamoul et ont inventé « une histoire sensible, équilibrée et fascinante » dans la deuxième saison de l’émission, qui fait face à une controverse sur sa prétendue représentation des Tamouls d’Eelam.

Mené par Manoj Bajpayee, la deuxième saison de « The Family Man » devait revenir plus tôt cette année sur Amazon Prime Video mais a été reportée suite à des controverses autour des émissions de la plateforme de streaming « Tandav » et « Mirzapur ».

Maintenant, la deuxième saison, qui se déroule à Chennai, devrait sortir le 4 juin.

Il verra Srikant Tiwari de Bajpayee opposer un nouvel et puissant adversaire, Raaji, joué par la star du Sud Samantha Akkineni.

Il y a eu des appels au boycott de la série au Tamil Nadu, le ministre de l’informatique, T Mano Thangaraj, écrivant une lettre au Centre au sujet de la représentation des Tamouls d’Eelam d’une « manière hautement répréhensible ».

Dans leur déclaration, Nidimoru et DK ont déclaré qu’ils respectaient les sentiments du peuple tamoul et ont souligné que les hypothèses ne devraient pas être fondées sur la bande-annonce.

« Certaines hypothèses et impressions ont été formulées sur la base de quelques plans de la bande-annonce. Nous sommes très conscients des sentiments du peuple tamoul et de la culture tamoule et n’avons que le plus grand amour et le plus grand respect envers notre peuple tamoul », a déclaré le duo de cinéastes. mentionné.

Nidimoru et DK ont insisté sur le fait qu’ils ont présenté une « histoire sensible, équilibrée et fascinante », qu’ils espèrent que le public appréciera.

«Nous avons consacré des années de travail acharné à cette émission et nous nous sommes efforcés de présenter à notre public une histoire sensible, équilibrée et fascinante – un peu comme nous l’avons fait dans la première saison de la série.

« Nous demandons à tout le monde d’attendre et de regarder l’émission lorsqu’elle sortira. Nous savons que vous l’apprécierez une fois que vous la regarderez », ont-ils ajouté.

Thangaraj, dans sa lettre au ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, Prakash Javadekar lundi, a affirmé que l’émission «avait intentionnellement sapé» la lutte historique des Tamouls d’Eelam.

«Un feuilleton chargé d’insultes et d’insinuations contre la glorieuse culture tamoule ne pourra jamais être considéré comme celui qui a une valeur de diffusion.

« Le fait de qualifier l’actrice de langue tamoule Samantha de terroriste dans le feuilleton est directement une attaque contre la fierté des Tamouls vivant dans le monde et personne ne tolérera ce genre de campagne motivée et espiègle », a-t-il déclaré.

Auparavant, le fondateur de Naam Tamilar Katchi (NTK), Seeman, avait également demandé l’interdiction de l’émission pour avoir dépeint les Tamouls sous un jour négatif.