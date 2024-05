Avoir des enfants peut raccourcir la vie d’un homme, révèle une étude révolutionnaire

CHICAGO- Choisir de devenir parent pourrait finir par raccourcir la vie d’un homme. Une nouvelle étude révolutionnaire révèle que la paternité peut avoir des conséquences alarmantes sur la santé cardiaque des hommes à mesure qu’ils vieillissent. Des chercheurs de l’Université Northwestern et de l’hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie de Chicago ont découvert que la santé cardiovasculaire avait tendance à être pire chez les pères que chez les hommes sans enfants.

Les conclusions, en quelques mots :

La recherche, publiée dans la revue Focus AJPM, ont découvert qu’à mesure que les hommes vieillissent, ceux qui ont des enfants ont tendance à avoir une moins bonne santé cardiovasculaire que leurs pairs sans enfants. Cela a été déterminé en examinant des facteurs tels que l’alimentation, l’exercice, le tabagisme, le poids, la tension artérielle et les taux de lipides/glucose sanguins.

Les chercheurs émettent l’hypothèse que les responsabilités et le stress supplémentaires liés à la parentalité rendent plus difficile pour les pères de maintenir un mode de vie sain grâce à des habitudes telles que faire de l’exercice régulièrement et manger des aliments nutritifs. En termes simples, avoir des enfants peut épuiser le temps et les ressources d’un homme.

Cependant, l’étude a également révélé un paradoxe intrigant : malgré une santé cardiovasculaire plus mauvaise, les pères présentaient en réalité des taux de décès, toutes causes confondues, inférieurs à ceux des hommes sans enfants. Une explication possible est que les pères bénéficient de systèmes de soutien social plus solides et ont de futurs tuteurs, à savoir leurs enfants adultes.

Il existe également des différences frappantes entre les groupes raciaux et ethniques. Les pères noirs ont défié la tendance générale, affichant des taux de mortalité inférieurs à ceux des hommes noirs sans enfants. Selon l’équipe de Northwestern, cela suggère que la paternité pourrait d’une manière ou d’une autre protéger la santé des hommes noirs, peut-être en les incitant à adopter des comportements plus sains.

Malheureusement, les jeunes pères (ceux de moins de 25 ans lorsqu’ils ont eu leur premier enfant) ont eu les pires résultats en matière de santé cardiaque, avec également des taux de mortalité plus élevés, en particulier chez les hommes noirs et hispaniques. Les scientifiques soupçonnent que des facteurs socio-économiques tels que l’instabilité financière et le manque d’avantages sociaux rendent extrêmement difficile pour les jeunes pères de donner la priorité aux soins personnels.

Comment les chercheurs ont-ils fait cette découverte ?

Pour cette première étude multiethnique en son genre, les chercheurs ont analysé les données de 2 814 hommes âgés de 45 à 84 ans ayant participé à l’étude. Étude multiethnique de l’athérosclérose (MESA). Les hommes se sont identifiés comme noirs, chinois, hispaniques ou blancs. Les participants ont été classés comme pères (82 % du groupe) ou non-pères selon qu’ils avaient ou non déclaré avoir des enfants lors d’un entretien. Les chercheurs ont ensuite évalué de manière exhaustive la santé cardiovasculaire de chaque homme en utilisant les critères des 8 mesures Life’s Essential de l’American Heart Association (à l’exclusion du sommeil).

En suivant et en comparant ces facteurs de santé cardiovasculaire entre les pères et les hommes sans enfants au fil du temps, les chercheurs ont pu analyser l’impact de la paternité sur la santé cardiaque à mesure que les hommes vieillissaient à l’âge adulte. Leur analyse robuste a ajusté les variables potentiellement conflictuelles et a révélé des résultats frappants.

Que disent les chercheurs ?

« Les changements dans la santé cardiaque que nous avons constatés suggèrent que la responsabilité supplémentaire de la garde des enfants et le stress de la transition vers la paternité peuvent rendre difficile pour les hommes de maintenir un mode de vie sain, comme une alimentation saine et de l’exercice », explique l’auteur correspondant de l’étude, le Dr. John James Parker, interniste, pédiatre et professeur adjoint de pédiatrie et de médecine interne générale à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern, dans un communiqué de presse. « Nous devons vraiment étudier les pères en tant que population unique et suivre les résultats en matière de santé des hommes à mesure qu’ils deviennent pères. La santé cardiovasculaire est particulièrement importante puisque les comportements et les facteurs de santé sont tous modifiables.

« Si vous avez moins de 25 ans, vous pourriez être moins stable financièrement, votre cerveau serait moins mature et, en particulier pour les minorités raciales et ethniques, vous pourriez avoir des emplois moins bien rémunérés avec moins d’avantages sociaux et des politiques de congés limitées », explique Parker. « Tout cela peut rendre plus difficile la concentration sur votre santé. Il existe de nombreuses interventions de santé publique en faveur des jeunes mères, mais personne n’a jamais vraiment regardé les jeunes pères de cette manière.

« Souvent, nous nous concentrons sur la santé des mères et des enfants, et nous ne pensons même pas aux pères, mais leur santé a une influence majeure sur leur famille », conclut Parker, notant des études antérieures qui ont révélé des taux d’obésité plus élevés chez les enfants. partenaires si leur conjoint était obèse. « Pour améliorer la santé des familles, nous devons considérer la relation multidirectionnelle entre les mères, les pères, les autres soignants et les enfants. »